https://ria.ru/20231005/granata-1900577389.html
ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от ракет гранату, сообщил источник
ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от ракет гранату, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2023
ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от ракет гранату, сообщил источник
ФСБ и Росгвардия проведут опытную эксплуатацию новейшей унифицированной дымовой гранаты РДГ-У, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T03:06
2023-10-05T03:06
2023-10-05T03:31
новое оружие россии
безопасность
технологии
антон семеняко (временный директор цнииточмаш)
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ФСБ и Росгвардия проведут опытную эксплуатацию новейшей унифицированной дымовой гранаты РДГ-У, сообщил РИА Новости информированный источник.Вооруженные силы России приняли эту гранату на снабжение в сентябре 2023 года."Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях", — отметил собеседник агентства.Как ранее сообщали журналистам в госкорпорации "Ростех", РДГ-У, госиспытания которой завершились в феврале 2023 года, обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания.В РДГ-У реализовали комбинированный принцип действия — дымообразующий состав изделия, с одной стороны, создает в воздухе так называемую мгновенную завесу в момент срабатывания, с другой стороны — у гранаты есть курящийся элемент, позволяющий подпитывать завесу длительное время. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 55 градусов.В свою очередь, временный гендиректор предприятия-разработчика этого оружия — Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Антон Семеняко рассказывал в интервью РИА Новости, что РДГ-У позволит бойцам самим обеспечивать себе дымовую завесу без привлечения спецтехники и специалистов по радиационной, химической и биологической защите.
https://ria.ru/20230927/vooruzhenie-1898941141.html
https://ria.ru/20230920/dron-1897677646.html
https://ria.ru/20230911/gaubitsa-1895453576.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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безопасность, технологии, антон семеняко (временный директор цнииточмаш) , россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Антон Семеняко (временный директор ЦНИИТОЧМАШ) , Россия
ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от ракет гранату, сообщил источник
ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от высокоточных ракет гранату РДГ-У
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ФСБ и Росгвардия проведут опытную эксплуатацию новейшей унифицированной дымовой гранаты РДГ-У, сообщил РИА Новости информированный источник.
Вооруженные силы России приняли эту гранату на снабжение в сентябре 2023 года.
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"Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях", — отметил собеседник агентства.
Как ранее сообщали журналистам в госкорпорации "Ростех", РДГ-У, госиспытания которой завершились в феврале 2023 года, обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания.
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В РДГ-У реализовали комбинированный принцип действия — дымообразующий состав изделия, с одной стороны, создает в воздухе так называемую мгновенную завесу в момент срабатывания, с другой стороны — у гранаты есть курящийся элемент, позволяющий подпитывать завесу длительное время. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 55 градусов.
В свою очередь, временный гендиректор предприятия-разработчика этого оружия — Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Антон Семеняко
рассказывал в интервью РИА Новости, что РДГ-У позволит бойцам самим обеспечивать себе дымовую завесу без привлечения спецтехники и специалистов по радиационной, химической и биологической защите.
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