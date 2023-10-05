https://ria.ru/20231005/goroda-1900694296.html
Аксенов назвал Одессу, Николаев и Харьков русскими городами
Аксенов назвал Одессу, Николаев и Харьков русскими городами - РИА Новости, 05.10.2023
Аксенов назвал Одессу, Николаев и Харьков русскими городами
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Одессу, Николаев и Харьков на Украине русскими городами в эфире телеканала "Крым 24". РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:55
2023-10-05T14:55
2023-10-05T14:56
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
харьков
одесса
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Одессу, Николаев и Харьков на Украине русскими городами в эфире телеканала "Крым 24". "Одесса, Николаев и Харьков – это русские города и должны быть нашими по праву и по историческому праву. Со всех сторон без исключения", - сказал Аксенов.По его словам, нынешние киевские власти ради своих интересов заставляют людей идти на фронт.
https://ria.ru/20231004/diversanty-1900456095.html
николаев (украина)
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николаев (украина), харьков, одесса, сергей аксенов (политик), общество
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Харьков, Одесса, Сергей Аксенов (политик), Общество
Аксенов назвал Одессу, Николаев и Харьков русскими городами
Глава Крыма Аксенов назвал Одессу, Николаев и Харьков русскими городами