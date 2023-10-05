https://ria.ru/20231005/gorlovka-1900692543.html
Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР возросло до девяти человек
Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР возросло до девяти человек - РИА Новости, 05.10.2023
Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР возросло до девяти человек
Число раненных при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:50
2023-10-05T14:50
2023-10-05T14:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в своем в Telegram-канале. "Количество горловчан, получивших ранения вследствие украинской вооруженной агрессии, возросло до девяти", - говорится в сообщении. Ранее мэр сообщал о пяти раненых. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Донецк, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР возросло до девяти человек
Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки возросло до девяти человек