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Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/gorlovka-1900636567.html
Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке
Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке - РИА Новости, 05.10.2023
Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке
Дворец культуры "Ветеран" поврежден при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:01
2023-10-05T12:01
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Дворец культуры "Ветеран" поврежден при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Обстрелом вооруженными формированиями Украины поврежден дворец культуры "Ветеран" (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке

Приходько: дворец культуры "Ветеран" поврежден при украинском обстреле Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Дворец культуры "Ветеран" поврежден при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Обстрелом вооруженными формированиями Украины поврежден дворец культуры "Ветеран" (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 октября, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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