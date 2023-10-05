https://ria.ru/20231005/gorlovka-1900636567.html

Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке

Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке - РИА Новости, 05.10.2023

Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке

Дворец культуры "Ветеран" поврежден при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:01

2023-10-05T12:01

2023-10-05T12:01

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Дворец культуры "Ветеран" поврежден при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Обстрелом вооруженными формированиями Украины поврежден дворец культуры "Ветеран" (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины