https://ria.ru/20231005/gorlovka-1900636567.html
Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке
Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке - РИА Новости, 05.10.2023
Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке
Дворец культуры "Ветеран" поврежден при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:01
2023-10-05T12:01
2023-10-05T12:01
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Дворец культуры "Ветеран" поврежден при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Обстрелом вооруженными формированиями Украины поврежден дворец культуры "Ветеран" (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли дворец культуры в Горловке
Приходько: дворец культуры "Ветеран" поврежден при украинском обстреле Горловки