https://ria.ru/20231005/gibdd-1900649034.html

МВД устранило сбой в работе информресурсов ГИБДД

МВД устранило сбой в работе информресурсов ГИБДД - РИА Новости, 05.10.2023

МВД устранило сбой в работе информресурсов ГИБДД

Специалисты устранили технический сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:34

2023-10-05T12:34

2023-10-05T15:33

россия

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происшествия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Специалисты устранили технический сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.Речь идет о ресурсах, обеспечивающих работу межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции."Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме", — сказали в ведомстве.Людей, которые из-за сбоя не смогли получить соответствующие услуги, примут в подразделениях Госавтоинспекции в первоочередном порядке, пообещали в МВД.

https://ria.ru/20230930/operatory-1899594567.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, гибдд мвд рф, происшествия