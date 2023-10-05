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МВД устранило сбой в работе информресурсов ГИБДД - РИА Новости, 05.10.2023
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12:34 05.10.2023 (обновлено: 15:33 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/gibdd-1900649034.html
МВД устранило сбой в работе информресурсов ГИБДД
МВД устранило сбой в работе информресурсов ГИБДД - РИА Новости, 05.10.2023
МВД устранило сбой в работе информресурсов ГИБДД
Специалисты устранили технический сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:34
2023-10-05T15:33
россия
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Специалисты устранили технический сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.Речь идет о ресурсах, обеспечивающих работу межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции.&quot;Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме&quot;, — сказали в ведомстве.Людей, которые из-за сбоя не смогли получить соответствующие услуги, примут в подразделениях Госавтоинспекции в первоочередном порядке, пообещали в МВД.
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россия, гибдд мвд рф, происшествия
Россия, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
МВД устранило сбой в работе информресурсов ГИБДД

МВД устранило масштабный технический сбой в работе информресурсов ГИБДД

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение МРЭО ГИБДД
Отделение МРЭО ГИБДД - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Отделение МРЭО ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Специалисты устранили технический сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
Речь идет о ресурсах, обеспечивающих работу межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции.
«

"Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме", — сказали в ведомстве.

Людей, которые из-за сбоя не смогли получить соответствующие услуги, примут в подразделениях Госавтоинспекции в первоочередном порядке, пообещали в МВД.
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