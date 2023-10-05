https://ria.ru/20231005/germaniya-1900794686.html

Лидера "Альтернативы для Германии" выписали из больницы

Лидера "Альтернативы для Германии" выписали из больницы - РИА Новости, 05.10.2023

Лидера "Альтернативы для Германии" выписали из больницы

Лидера партии "Альтернатива для Германии" Тино Круппала выписали из больницы в Ингольштадте, запланированные в Баварии встречи с его участием отменены,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:34

2023-10-05T19:34

2023-10-05T20:07

германия

аугсбург

тино крупалла

хдс/хсс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_e3d42b3fab4474d3c0fdd94f8a09d863.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лидера партии "Альтернатива для Германии" Тино Круппала выписали из больницы в Ингольштадте, запланированные в Баварии встречи с его участием отменены, говорится в заявлении партии."В настоящее время Тино Крупалла смог покинуть Ингольштадт (больницу - ред.), ему будет оказана дальнейшая медицинская помощь", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте партии в соцсети X.Утверждается, что у политика была обнаружена травма от укола, он страдал от сильной боли и тошноты, но реагировал на речь. Также в заявлении отмечается, что запланированные в Баварии встречи в преддверии выборов в местный ландтаг с его участием отменены.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Германии сообщила о том, что началось расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений Крупалле, однако признаков прямого физического насилия в отношении политика нет.В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.

https://ria.ru/20230806/vzaimoponimanie-1888513310.html

https://ria.ru/20230930/germaniya-1899556135.html

германия

аугсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, аугсбург, тино крупалла, хдс/хсс, в мире