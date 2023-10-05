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Лидера "Альтернативы для Германии" выписали из больницы - РИА Новости, 05.10.2023
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19:34 05.10.2023 (обновлено: 20:07 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/germaniya-1900794686.html
Лидера "Альтернативы для Германии" выписали из больницы
Лидера "Альтернативы для Германии" выписали из больницы - РИА Новости, 05.10.2023
Лидера "Альтернативы для Германии" выписали из больницы
Лидера партии "Альтернатива для Германии" Тино Круппала выписали из больницы в Ингольштадте, запланированные в Баварии встречи с его участием отменены,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:34
2023-10-05T20:07
германия
аугсбург
тино крупалла
хдс/хсс
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лидера партии "Альтернатива для Германии" Тино Круппала выписали из больницы в Ингольштадте, запланированные в Баварии встречи с его участием отменены, говорится в заявлении партии."В настоящее время Тино Крупалла смог покинуть Ингольштадт (больницу - ред.), ему будет оказана дальнейшая медицинская помощь", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте партии в соцсети X.Утверждается, что у политика была обнаружена травма от укола, он страдал от сильной боли и тошноты, но реагировал на речь. Также в заявлении отмечается, что запланированные в Баварии встречи в преддверии выборов в местный ландтаг с его участием отменены.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Германии сообщила о том, что началось расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений Крупалле, однако признаков прямого физического насилия в отношении политика нет.В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
https://ria.ru/20230806/vzaimoponimanie-1888513310.html
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германия, аугсбург, тино крупалла, хдс/хсс, в мире
Германия, Аугсбург, Тино Крупалла, ХДС/ХСС, В мире
Лидера "Альтернативы для Германии" выписали из больницы

Лидера АдГ Круппалу выписали из больницы

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лидера партии "Альтернатива для Германии" Тино Круппала выписали из больницы в Ингольштадте, запланированные в Баварии встречи с его участием отменены, говорится в заявлении партии.
"В настоящее время Тино Крупалла смог покинуть Ингольштадт (больницу - ред.), ему будет оказана дальнейшая медицинская помощь", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте партии в соцсети X.
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Утверждается, что у политика была обнаружена травма от укола, он страдал от сильной боли и тошноты, но реагировал на речь. Также в заявлении отмечается, что запланированные в Баварии встречи в преддверии выборов в местный ландтаг с его участием отменены.
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Германии сообщила о том, что началось расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений Крупалле, однако признаков прямого физического насилия в отношении политика нет.
В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.
В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
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