Лидера "Альтернативы для Германии" выписали из больницы
Лидера АдГ Круппалу выписали из больницы
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лидера партии "Альтернатива для Германии" Тино Круппала выписали из больницы в Ингольштадте, запланированные в Баварии встречи с его участием отменены, говорится в заявлении партии.
"В настоящее время Тино Крупалла смог покинуть Ингольштадт (больницу - ред.), ему будет оказана дальнейшая медицинская помощь", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте партии в соцсети X.
Утверждается, что у политика была обнаружена травма от укола, он страдал от сильной боли и тошноты, но реагировал на речь. Также в заявлении отмечается, что запланированные в Баварии встречи в преддверии выборов в местный ландтаг с его участием отменены.
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Германии сообщила о том, что началось расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений Крупалле, однако признаков прямого физического насилия в отношении политика нет.
В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.
В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.