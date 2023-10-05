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"Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли - РИА Новости, 05.10.2023
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05:29 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/gazprom-1900581006.html
"Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли
"Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли - РИА Новости, 05.10.2023
"Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли
"Газпром" возглавил рейтинг 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли по версии российского финансово-экономического издания Forbes, компания, как... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T05:29
2023-10-05T05:29
экономика
россия
газпром
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "Газпром" возглавил рейтинг 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли по версии российского финансово-экономического издания Forbes, компания, как указано, заработала 1,3 триллиона рублей. В тройку также вошли "Ямал СПГ" с прибылью в 840 миллиардов рублей и "Роснефть" с прибылью 813 миллиардов рублей. В десятке - "Лукойл" (790,1 миллиарда рублей), "Новатэк" ( 640,4 миллиарда рублей), "Норильский никель" (429,3 миллиарда рублей), "Татнефть" (284,9 миллиарда рублей), "Сахалинская энергия" (283,9 миллиарда рублей), "Сбербанк" (270,5 миллиарда рублей) и "Фосагро" (184,7 миллиарда рублей). Финансово-экономическое издание включило в список зарегистрированных в России операционные компании, а также юридические лица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российским акционерам принадлежит 25% и более акций, а бизнес-активы в значительной степени связаны с Россией. Кроме того, Forbes не включает в этот рейтинг инвестиционные фонды и холдинги, например "Интеррос", АФК "Система" или "Ростех", а также компании-акционеры, являющиеся промежуточным звеном между операционными холдингами и их бенефициарами. Отмечается, что компании выстроены по чистой прибыли в 2022 году. "Чистая прибыль указана в рублях, прибыль в других валютах пересчитана в рубли по средним курсам за соответствующие временные периоды 2022 финансового года. В качестве источников данных рассматривались только опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК", - объясняет издание.
https://ria.ru/20230928/raboty-1899105430.html
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экономика, россия, газпром, forbes
Экономика, Россия, Газпром, Forbes
"Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли

Forbes: "Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "Газпром" возглавил рейтинг 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли по версии российского финансово-экономического издания Forbes, компания, как указано, заработала 1,3 триллиона рублей.
В тройку также вошли "Ямал СПГ" с прибылью в 840 миллиардов рублей и "Роснефть" с прибылью 813 миллиардов рублей.
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В десятке - "Лукойл" (790,1 миллиарда рублей), "Новатэк" ( 640,4 миллиарда рублей), "Норильский никель" (429,3 миллиарда рублей), "Татнефть" (284,9 миллиарда рублей), "Сахалинская энергия" (283,9 миллиарда рублей), "Сбербанк" (270,5 миллиарда рублей) и "Фосагро" (184,7 миллиарда рублей).
Финансово-экономическое издание включило в список зарегистрированных в России операционные компании, а также юридические лица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российским акционерам принадлежит 25% и более акций, а бизнес-активы в значительной степени связаны с Россией. Кроме того, Forbes не включает в этот рейтинг инвестиционные фонды и холдинги, например "Интеррос", АФК "Система" или "Ростех", а также компании-акционеры, являющиеся промежуточным звеном между операционными холдингами и их бенефициарами.
Отмечается, что компании выстроены по чистой прибыли в 2022 году.
"Чистая прибыль указана в рублях, прибыль в других валютах пересчитана в рубли по средним курсам за соответствующие временные периоды 2022 финансового года. В качестве источников данных рассматривались только опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК", - объясняет издание.
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