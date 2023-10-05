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Названы шесть лучших регионов России для гастрономического туризма - РИА Новости, 05.10.2023
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Туризм
 
02:31 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/gastroturizm-1900304247.html
Названы шесть лучших регионов России для гастрономического туризма
Названы шесть лучших регионов России для гастрономического туризма - РИА Новости, 05.10.2023
Названы шесть лучших регионов России для гастрономического туризма
Эксперты сервиса путешествий "Туту" рассказали о регионах России, которые точно порадуют гурманов. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T02:31
2023-10-05T02:31
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
отдых в россии
приморский край
ростовская область
астраханская область
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий "Туту" рассказали о регионах России, которые точно порадуют гурманов.Утверждение, что лучшие рестораны России сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге потеряло актуальность. Самобытные гастрономические проекты открываются по всей стране, помогая туристам знакомиться с локальными блюдами регионов.Приморский край: дары моря Главный гастрономический хит Приморского края — дары моря: крабы, устрицы, морские гребешки. Этим деликатесам в регионе посвящают городские праздники, на которых готовят лучшие шеф-повара местных ресторанов. Осенний фестиваль "Держи краба", который в этом году пройдет с 15 по 30 октября, знают по всей России. Во время его проведения блюда из краба в ресторанах продают с хорошей скидкой.Влияют на гастрономические особенности Приморского края и соседи: Китай, Япония и Корея. Во Владивостоке можно попробовать вполне аутентичную кухню этих стран.Загляните в чифаньку — небольшую китайскую закусочную — за щедрой порцией харбинского салата или говядины. Попробуйте суши и роллы в паназиатских ресторанах. Кстати, ингредиенты для японских блюд во Владивосток до сих пор доставляют прямиком с их родины.Отметьте на карте корейские проекты, то же традиционное барбекю. И, конечно, стоит попробовать главный приморский стритфуд — приготовленные на пару пирожки пянсе с начинкой из мяса и капусты. Ростовская область: раки, уха, виноРостов-на-Дону носит негласный титул южной гастрономической столицы России. Центральный рынок — одна из городских достопримечательностей: туристы обязательно заглядывают сюда за овощами, фруктами, салом и домашними сырами. На прилавках — хрустящая редиска, сладкие помидоры, донские лещи и, конечно, раки — визитная карточка региона.Если не хотите готовить членистоногих самостоятельно, отправляйтесь в рестораны. В них знают пару-тройку десятков способов приготовления популярного локального деликатеса. Еще одно легендарное блюдо Ростовской области — казачья уха. Классический вариант готовят из мелкой рыбы и сазана. Исторически для такого супа брали воду из Дона, но сегодня обходятся без экстрима.Ростовская область гордится и вином: долину Дона даже называют колыбелью российского виноделия. Все внимание — на автохтонные сорта: "красностоп золотовский", "цимлянский черный", "сибирьковый", "пухляковский" и другие. Республика Адыгея: сочный шашлык и известный сырСреди любимых блюд у многих — люля-кебаб, долма, хинкали и, конечно, шашлык. Именно его стоит непременно попробовать в Адыгее. Здесь шашлык готовят из баранины, которую сначала отбивают деревянным молотком. В итоге мясо получается максимально сочным и нежным, хорошо впитывает пряности, поэтому с их количеством можно не усердствовать — традиционной адыгейской соли вполне достаточно.Популярны в регионе и адыгейские колбаски — нэкуль. Их подают и самостоятельно, и с бульоном. Кстати, суп в республике принято приносить к столу после второго блюда, а не перед ним.Но, конечно, не забудем про главное кулинарное достояние Адыгеи. По закону Российской Федерации производить адыгейский сыр имеют право только предприятия, расположенные на территории Адыгеи. Все остальное — подделка.Астраханская область: съедобное "черное золото" и арбузыГлавный деликатес Астраханской области хорошо известен за ее пределами — это осетровая икра. Цена гастрономического "черного золота" здесь немного ниже, чем в Москве, а качество сомнению не подлежит. Покупать икру стоит только в магазинах: это гарантированно убережет вас от контрафакта и проблем с таможней.Еще в Астрахани популярна икра щуки: обычно ее смешивают со сливочным маслом и зеленью, а потом намазывают на хлеб. Попробовать стоит и знаменитую тройную уху — наваристый суп, который готовят по старинному рецепту из нескольких речных рыб. Чаще всего это окунь, лещ, судак и осетровые породы.Самый сладкий гастрономический бренд Астраханской области — арбузы, которые, судя по летописям, впервые посадили здесь еще в 1560 году. Можно смело утверждать, что арбузного опыта у местных достаточно, а солнечный климат помогает получать хороший результат.Республика Татарстан: эчпочмак и кыстыбыйВ начале 2021 года Казань получила официальное право называться гастрономической столицей. Эчпочмаки стали одним из символом татарской кухни. Эти треугольные пирожки пекут из теста и фаршируют начинкой из мяса, картофеля и лука. Блюдо настолько полюбилось жителям и гостям региона, что 2016 году выпечке даже установили памятник на одной из улиц Казани.Не уступает по популярности и кыстыбый — пресная лепешка с начинкой. Изначально внутрь клали пшенную кашу, но постепенно свою аудиторию завоевал и вариант с картошкой. Сегодня можно встретить кыстыбый с очень оригинальными начинками: с уткой, с семгой. Еще в Казани стоит обязательно попробовать местный плов. Традиционно его делают из баранины или говядины в глубоком казане с добавлением изюма, который делает вкус сладковатым.Красноярский край: сугудай и дары тайгиСибирская кухня также пользуется большой популярностью у гастротуристов: перед горячими пельменями и ароматными блюдами из дичи мало кто устоит. Еще в Красноярском крае фантастически готовят сугудай — сырую, слегка маринованную рыбу. Не обходится и без таежных даров: папоротника, ягод, грибов.
https://ria.ru/20230818/kamchatka-1890551893.html
приморский край
ростовская область
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новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, приморский край, ростовская область, астраханская область, республика татарстан (татарстан), республика адыгея, красноярский край, еда - туризм, гастрономия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Приморский край, Ростовская область, Астраханская область, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Адыгея, Красноярский край, Еда - Туризм, гастрономия
Названы шесть лучших регионов России для гастрономического туризма

Приморье, Адыгея и Татарстан стали лучшими регионами России для гастротуризма

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБлюдо из морепродуктов в одном из ресторанов Владивостока
Блюдо из морепродуктов в одном из ресторанов Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий "Туту" рассказали о регионах России, которые точно порадуют гурманов.
Утверждение, что лучшие рестораны России сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге потеряло актуальность. Самобытные гастрономические проекты открываются по всей стране, помогая туристам знакомиться с локальными блюдами регионов.

Приморский край: дары моря

Главный гастрономический хит Приморского края — дары моря: крабы, устрицы, морские гребешки. Этим деликатесам в регионе посвящают городские праздники, на которых готовят лучшие шеф-повара местных ресторанов.
Осенний фестиваль "Держи краба", который в этом году пройдет с 15 по 30 октября, знают по всей России. Во время его проведения блюда из краба в ресторанах продают с хорошей скидкой.
© Фото : tutu.ru / Андрей БелавинКрабы в Приморском крае
Приморский край - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : tutu.ru / Андрей Белавин
Крабы в Приморском крае
Влияют на гастрономические особенности Приморского края и соседи: Китай, Япония и Корея. Во Владивостоке можно попробовать вполне аутентичную кухню этих стран.
Загляните в чифаньку — небольшую китайскую закусочную — за щедрой порцией харбинского салата или говядины. Попробуйте суши и роллы в паназиатских ресторанах. Кстати, ингредиенты для японских блюд во Владивосток до сих пор доставляют прямиком с их родины.
© Фото : tutu.ru / Андрей БелавинСуши и роллы в Приморском крае
Приморский край - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : tutu.ru / Андрей Белавин
Суши и роллы в Приморском крае
Отметьте на карте корейские проекты, то же традиционное барбекю. И, конечно, стоит попробовать главный приморский стритфуд — приготовленные на пару пирожки пянсе с начинкой из мяса и капусты.
© Depositphotos.com / HihitetlinПян-се
Пян-се - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Depositphotos.com / Hihitetlin
Пян-се

Ростовская область: раки, уха, вино

Ростов-на-Дону носит негласный титул южной гастрономической столицы России. Центральный рынок — одна из городских достопримечательностей: туристы обязательно заглядывают сюда за овощами, фруктами, салом и домашними сырами. На прилавках — хрустящая редиска, сладкие помидоры, донские лещи и, конечно, раки — визитная карточка региона.
© РИА Новости / Бесик ПипияВареные раки
Тбилисоба на берегах Куры - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Бесик Пипия
Вареные раки
Если не хотите готовить членистоногих самостоятельно, отправляйтесь в рестораны. В них знают пару-тройку десятков способов приготовления популярного локального деликатеса. Еще одно легендарное блюдо Ростовской области — казачья уха. Классический вариант готовят из мелкой рыбы и сазана. Исторически для такого супа брали воду из Дона, но сегодня обходятся без экстрима.
Ростовская область гордится и вином: долину Дона даже называют колыбелью российского виноделия. Все внимание — на автохтонные сорта: "красностоп золотовский", "цимлянский черный", "сибирьковый", "пухляковский" и другие.
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий МальцевВиноград на Винодельне Ведерников.
Виноград на Винодельне Ведерников
Виноград на Винодельне Ведерников.
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
1 из 4
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий МальцевЦимлянские вина
Цимлянские вина
Цимлянские вина
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
2 из 4
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий МальцевУсадьба Саркел
Усадьба Саркел
Усадьба Саркел
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
3 из 4
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий МальцевVINABANI
VINABANI
VINABANI
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
4 из 4
Виноград на Винодельне Ведерников.
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
1 из 4
Цимлянские вина
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
2 из 4
Усадьба Саркел
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
3 из 4
VINABANI
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
4 из 4

Республика Адыгея: сочный шашлык и известный сыр

Среди любимых блюд у многих — люля-кебаб, долма, хинкали и, конечно, шашлык. Именно его стоит непременно попробовать в Адыгее. Здесь шашлык готовят из баранины, которую сначала отбивают деревянным молотком. В итоге мясо получается максимально сочным и нежным, хорошо впитывает пряности, поэтому с их количеством можно не усердствовать — традиционной адыгейской соли вполне достаточно.
© Фото : tutu.ru / Андрей БелавинМясо в Адыгее
Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : tutu.ru / Андрей Белавин
Мясо в Адыгее
Популярны в регионе и адыгейские колбаски — нэкуль. Их подают и самостоятельно, и с бульоном. Кстати, суп в республике принято приносить к столу после второго блюда, а не перед ним.
Но, конечно, не забудем про главное кулинарное достояние Адыгеи. По закону Российской Федерации производить адыгейский сыр имеют право только предприятия, расположенные на территории Адыгеи. Все остальное — подделка.
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики АдыгеяАдыгейский сыр
Адыгейский сыр
Адыгейский сыр
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
1 из 4
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея

Корзина с адыгейским сыром

Адыгейский сыр

Корзина с адыгейским сыром

© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
2 из 4
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкФестиваль адыгейского сыра в станице Даховской.
Фестиваль адыгейского сыра в Республике Адыгея
Фестиваль адыгейского сыра в станице Даховской.
© РИА Новости / Николай Хижняк
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3 из 4
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Сыр "Адыгейский" на сырном фестивале в Музее Москвы

Сыр Адыгейский на сырном фестивале

Сыр "Адыгейский" на сырном фестивале в Музее Москвы

© РИА Новости / Мария Девахина
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4 из 4
Адыгейский сыр
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
1 из 4

Корзина с адыгейским сыром

© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
2 из 4
Фестиваль адыгейского сыра в станице Даховской.
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
3 из 4

Сыр "Адыгейский" на сырном фестивале в Музее Москвы

© РИА Новости / Мария Девахина
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4 из 4

Астраханская область: съедобное "черное золото" и арбузы

Главный деликатес Астраханской области хорошо известен за ее пределами — это осетровая икра. Цена гастрономического "черного золота" здесь немного ниже, чем в Москве, а качество сомнению не подлежит. Покупать икру стоит только в магазинах: это гарантированно убережет вас от контрафакта и проблем с таможней.
© Фото : tutu.ru / Сергей ШандинАстраханская область
Астраханская область - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : tutu.ru / Сергей Шандин
Астраханская область
Еще в Астрахани популярна икра щуки: обычно ее смешивают со сливочным маслом и зеленью, а потом намазывают на хлеб. Попробовать стоит и знаменитую тройную уху — наваристый суп, который готовят по старинному рецепту из нескольких речных рыб. Чаще всего это окунь, лещ, судак и осетровые породы.
© РИА Новости / Светлана БаеваАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Астрахань
Самый сладкий гастрономический бренд Астраханской области — арбузы, которые, судя по летописям, впервые посадили здесь еще в 1560 году. Можно смело утверждать, что арбузного опыта у местных достаточно, а солнечный климат помогает получать хороший результат.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДевушка на арбузном поле в селекционно-семеноводческое предприятие "Мастер семя" в Камызякском районе Астраханской области
Девушка на арбузном поле в селекционно-семеноводческое предприятие Мастер семя в Камызякском районе Астраханской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Девушка на арбузном поле в селекционно-семеноводческое предприятие "Мастер семя" в Камызякском районе Астраханской области

Республика Татарстан: эчпочмак и кыстыбый

В начале 2021 года Казань получила официальное право называться гастрономической столицей. Эчпочмаки стали одним из символом татарской кухни. Эти треугольные пирожки пекут из теста и фаршируют начинкой из мяса, картофеля и лука. Блюдо настолько полюбилось жителям и гостям региона, что 2016 году выпечке даже установили памятник на одной из улиц Казани.
Не уступает по популярности и кыстыбый — пресная лепешка с начинкой. Изначально внутрь клали пшенную кашу, но постепенно свою аудиторию завоевал и вариант с картошкой. Сегодня можно встретить кыстыбый с очень оригинальными начинками: с уткой, с семгой.
© Фото : tutu.ru / Андрей Белавин

Кухня Татарстана

Республика Татарстан

Кухня Татарстана

© Фото : tutu.ru / Андрей Белавин
1 из 3
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Ассорти татарских сладостей и выпечки: талкыш калеве, корт, пахлеве, татлы, кош теле, чак-чак, эчпочмак и кыстыбый

Ассорти татарских сладостей и выпечки: талкыш калеве, корт, пахлеве, татлы, кош теле, чак-чак, эчпочмак и кыстыбый. Ресторан Чирэм, Казань

Ассорти татарских сладостей и выпечки: талкыш калеве, корт, пахлеве, татлы, кош теле, чак-чак, эчпочмак и кыстыбый

© РИА Новости / Григорий Сысоев
2 из 3
© Depositphotos.com / paulzhukКыстыбый
Кыстыбый
Кыстыбый
© Depositphotos.com / paulzhuk
3 из 3

Кухня Татарстана

© Фото : tutu.ru / Андрей Белавин
1 из 3

Ассорти татарских сладостей и выпечки: талкыш калеве, корт, пахлеве, татлы, кош теле, чак-чак, эчпочмак и кыстыбый

© РИА Новости / Григорий Сысоев
2 из 3
Кыстыбый
© Depositphotos.com / paulzhuk
3 из 3
Еще в Казани стоит обязательно попробовать местный плов. Традиционно его делают из баранины или говядины в глубоком казане с добавлением изюма, который делает вкус сладковатым.

Красноярский край: сугудай и дары тайги

Сибирская кухня также пользуется большой популярностью у гастротуристов: перед горячими пельменями и ароматными блюдами из дичи мало кто устоит. Еще в Красноярском крае фантастически готовят сугудай — сырую, слегка маринованную рыбу. Не обходится и без таежных даров: папоротника, ягод, грибов.
Камчатский краб - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
"Крабы и икра у нас домашняя еда". Секреты кухни Камчатки
18 августа, 08:00
 
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