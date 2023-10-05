https://ria.ru/20231005/gas-1900803451.html
Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин
Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:10
2023-10-05T20:10
2023-10-05T20:29
молдавия
москва
кишинев
в мире
экономика
алексей миллер
владимир путин
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:205:3276:2048_1920x0_80_0_0_418686a7eebeded150c67a8d48b70703.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не прекращались."Я как-то обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, я немного удивился, потому что условия на которых мы поставляем газ в Молдову, - это молдавские условия. Именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразовании, это было именно молдавское предложение. И мы пошли на встречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. Мы выбрали предложение молдавской стороны", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html
молдавия
москва
кишинев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afbc4a34f54484aa9c2b6602b0c72036.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, москва, кишинев, в мире, экономика, алексей миллер, владимир путин, газпром, россия
Молдавия, Москва, Кишинев, В мире, Экономика, Алексей Миллер, Владимир Путин, Газпром, Россия
Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин
Путин: Москва приняла все условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию