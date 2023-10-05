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Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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20:10 05.10.2023 (обновлено: 20:29 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/gas-1900803451.html
Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин
Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:10
2023-10-05T20:29
молдавия
москва
кишинев
в мире
экономика
алексей миллер
владимир путин
газпром
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не прекращались."Я как-то обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, я немного удивился, потому что условия на которых мы поставляем газ в Молдову, - это молдавские условия. Именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразовании, это было именно молдавское предложение. И мы пошли на встречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. Мы выбрали предложение молдавской стороны", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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молдавия, москва, кишинев, в мире, экономика, алексей миллер, владимир путин, газпром, россия
Молдавия, Москва, Кишинев, В мире, Экономика, Алексей Миллер, Владимир Путин, Газпром, Россия
Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин

Путин: Москва приняла все условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не прекращались.
"Я как-то обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, я немного удивился, потому что условия на которых мы поставляем газ в Молдову, - это молдавские условия. Именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразовании, это было именно молдавское предложение. И мы пошли на встречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. Мы выбрали предложение молдавской стороны", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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19 сентября, 08:00
 
МолдавияМоскваКишиневВ миреЭкономикаАлексей МиллерВладимир ПутинГазпромРоссия
 
 
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