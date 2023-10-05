https://ria.ru/20231005/gas-1900803451.html

Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин

Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:10

2023-10-05T20:10

2023-10-05T20:29

молдавия

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алексей миллер

владимир путин

газпром

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не прекращались."Я как-то обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, я немного удивился, потому что условия на которых мы поставляем газ в Молдову, - это молдавские условия. Именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразовании, это было именно молдавское предложение. И мы пошли на встречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. Мы выбрали предложение молдавской стороны", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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