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ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины
ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины - РИА Новости, 05.10.2023
ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины
Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщила ФСБ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:50
2023-10-05T09:50
2023-10-05T11:24
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами", — говорится в пресс-релизе.Россиянин по своей инициативе пытался связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины, чтобы передавать им информацию за деньги. Установлено, что он должен был сообщать о передвижении составов с военной техникой. ФСБ взяла под контроль его действия, переписку задокументировали. Факт получения денег подтверждают фотографии и расписка.Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20231005/zaderzhanie-1900584354.html
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владимирская область, украина, россия, фсб
Владимирская область, Украина, Россия, ФСБ
ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины
ФСБ: задержан житель Владимирской области за работу на спецслужбы Украины