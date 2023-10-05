https://ria.ru/20231005/fsb-1900597854.html

ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины

ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины - РИА Новости, 05.10.2023

ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины

Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщила ФСБ. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:50

2023-10-05T09:50

2023-10-05T11:24

владимирская область

украина

россия

фсб

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами", — говорится в пресс-релизе.Россиянин по своей инициативе пытался связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины, чтобы передавать им информацию за деньги. Установлено, что он должен был сообщать о передвижении составов с военной техникой. ФСБ взяла под контроль его действия, переписку задокументировали. Факт получения денег подтверждают фотографии и расписка.Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20231005/zaderzhanie-1900584354.html

https://ria.ru/20231004/diversant-1900416259.html

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украина

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владимирская область, украина, россия, фсб