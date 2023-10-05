Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 05.10.2023 (обновлено: 11:24 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/fsb-1900597854.html
ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины
ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины - РИА Новости, 05.10.2023
ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины
Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщила ФСБ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:50
2023-10-05T11:24
владимирская область
украина
россия
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900601065_130:0:2932:1576_1920x0_80_0_0_712b5b4f5e8088e4a63426f7a51a56fe.png
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами", — говорится в пресс-релизе.Россиянин по своей инициативе пытался связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины, чтобы передавать им информацию за деньги. Установлено, что он должен был сообщать о передвижении составов с военной техникой. ФСБ взяла под контроль его действия, переписку задокументировали. Факт получения денег подтверждают фотографии и расписка.Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20231005/zaderzhanie-1900584354.html
https://ria.ru/20231004/diversant-1900416259.html
владимирская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900601065_560:0:2661:1576_1920x0_80_0_0_22cae145db64f421650c80dad2e358f6.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимирская область, украина, россия, фсб
Владимирская область, Украина, Россия, ФСБ
ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины

ФСБ: задержан житель Владимирской области за работу на спецслужбы Украины

© Фото : ЦОС ФСБ РФЗадержание жителя Владимирской области, передававшего сведения украинским спецслужбам
Задержание жителя Владимирской области, передававшего сведения украинским спецслужбам - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
Задержание жителя Владимирской области, передававшего сведения украинским спецслужбам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами", — говорится в пресс-релизе.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины
Вчера, 07:35
Россиянин по своей инициативе пытался связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины, чтобы передавать им информацию за деньги. Установлено, что он должен был сообщать о передвижении составов с военной техникой.
ФСБ взяла под контроль его действия, переписку задокументировали. Факт получения денег подтверждают фотографии и расписка.
Возбуждено уголовное дело.
Задержание и допрос украинского диверсанта в Крыму
Появилось видео допроса ФСБ захваченного в Крыму украинского диверсанта
4 октября, 13:12
 
Владимирская областьУкраинаРоссияФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала