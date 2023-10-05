https://ria.ru/20231005/frukty-1900728529.html
Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей
Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей - РИА Новости, 05.10.2023
Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей
Объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у россиян не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:30
2023-10-05T16:30
2023-10-05T16:34
михаил мишустин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830032883_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_56309e500aa1372f367ed27880425003.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у россиян не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень"."Видим положительную динамику по объемам производства и картофеля, и фруктов, и овощей – особенно в теплицах. Что это значит? То, что у наших людей не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов питания", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230906/pomidory-1894423470.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830032883_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_07d18cb8a4a48d5f958a82845c9515d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей
Мишустин: у россиян не будет недостатка при выборе картофеля, фруктов и овощей
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у россиян не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень".
"Видим положительную динамику по объемам производства и картофеля, и фруктов, и овощей – особенно в теплицах. Что это значит? То, что у наших людей не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов питания", - сказал Мишустин.
Агроном призвал не есть зеленые помидоры