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Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей - РИА Новости, 05.10.2023
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16:30 05.10.2023 (обновлено: 16:34 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/frukty-1900728529.html
Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей
Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей - РИА Новости, 05.10.2023
Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей
Объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у россиян не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:30
2023-10-05T16:34
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у россиян не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень"."Видим положительную динамику по объемам производства и картофеля, и фруктов, и овощей – особенно в теплицах. Что это значит? То, что у наших людей не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов питания", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230906/pomidory-1894423470.html
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михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей

Мишустин: у россиян не будет недостатка при выборе картофеля, фруктов и овощей

© Фото : Freepik/wirestockКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Freepik/wirestock
Картофель . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у россиян не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень".
"Видим положительную динамику по объемам производства и картофеля, и фруктов, и овощей – особенно в теплицах. Что это значит? То, что у наших людей не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов питания", - сказал Мишустин.
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