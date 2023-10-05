https://ria.ru/20231005/frukty-1900728529.html

Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей

Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей - РИА Новости, 05.10.2023

Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей

Объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у россиян не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:30

2023-10-05T16:30

2023-10-05T16:34

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у россиян не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень"."Видим положительную динамику по объемам производства и картофеля, и фруктов, и овощей – особенно в теплицах. Что это значит? То, что у наших людей не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов питания", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230906/pomidory-1894423470.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, россия