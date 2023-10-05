https://ria.ru/20231005/forum-1900722241.html

Форум методистов в сфере образования пройдет в 2024 году

Форум методистов в сфере образования пройдет в 2024 году - РИА Новости, 05.10.2023

Форум методистов в сфере образования пройдет в 2024 году

В Москве стартовало заседание Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС). Формирование единого образовательного пространства, подготовку... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:14

2023-10-05T16:14

2023-10-05T16:14

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Москве стартовало заседание Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС). Формирование единого образовательного пространства, подготовку педагогических кадров и поддержку учителей обсудил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов с участниками объединения.Заседание ВЭПС проходит два дня, 4–5 октября 2023 года. В первый день мероприятия состоялась дискуссия в Общественной палате России, темами которой стали федеральные рабочие программы и возможности Библиотеки цифрового контента, а также профессиональные компетенции и профессиональный стандарт учителя.В этот же день прошла встреча членов ВЭПС с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в рамках Форума классных руководителей, который проходит в Гостином дворе."Продолжается работа по созданию единого образовательного пространства в нашей стране. Утверждены федеральные программы, разрабатываются государственные учебники, введена единая программа по воспитанию: работают советники директоров, еженедельно проходят церемонии исполнения гимна и поднятия флага РФ. Мы занимаемся организацией внеурочной деятельности, уменьшена бюрократическая отчетность для педагогов. Внедрена единая информационная среда – ФГИС "Моя школа". Учителя получают выплаты за классное руководство, продолжаются капитальные ремонты и строятся новые школы. С точки зрения содержания образования базу, фундамент мы сформировали. До конца года мы ставим задачу принять закон о статусе учителя. Нам очень важна обратная связь, важно обсудить, как те решения, которые мы с вами принимали, реализуются сегодня в школах страны. Важно отработать все механизмы непосредственно в учебных заведениях", – сказал Сергей Кравцов.Члены ВЭПС выступили с рядом предложений. Заместитель директора школы № 14 г. Перми Алексей Боев отметил значительные изменения в работе после принятия решения о сокращении необходимой для заполнения документации. Он предложил унифицировать локальные нормативные акты в школах по всей стране и разработать единые федеральные образцы. В ответ Министр просвещения дал поручение проработать данный вопрос и подготовить перечень таких документов. Другое предложение касалось обеспечения обратной связи от педагогов по конструктору единых программ. Сергей Кравцов поручил запустить соответствующую горячую линию.Учителя истории и обществознания в составе совета отметили, что в конструкторе представлены обновленные рабочие программы, тогда как новый учебник принят пока только по истории для старших классов. Министр просвещения пояснил, что на данный момент идет работа над новыми учебниками по истории и обществознанию. В этот переходный период школам следует работать по учебникам, включенным в последний федеральный перечень учебников.Кроме того, участники ВЭПС предложили организовать мероприятия по обмену опытом между педагогами по всей стране."Мы практически возрождаем методическую службу. Методисты – те учителя, которые организовывают содержательную работу, участвуют в повышении квалификации, развитии системы образования. Они очень важны. Давайте подумаем и соберем форум методистов и запланируем его на следующий год", – отметил Министр просвещения.Учителя поблагодарили главу Минпросвещения за введение общественно полезного труда для школьников, а также за расширение линейки профессиональных конкурсов и учреждение премий их победителям.На встрече обсудили создание новых квалификационных категорий для учителей, внедрение единой программы профориентации, новый единый учебник по истории для старших классов, создание школьных музеев и другие актуальные темы образовательной повестки.Министр просвещения поздравил участников ВЭПС с предстоящим Днем учителя, а они в ответ подарили ему открытку, подписанную каждым членом объединения.Встреча прошла в формате открытого диалога. Министр просвещения также пригласил присоединиться к обсуждению других участников Форума классных руководителей, которые находились в Гостином дворе.Участие в мероприятии приняли члены Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Директор школы № 1164 г. Москвы Михаил Клочихин и декан факультета специального образования, преподаватель Дагестанского государственного педагогического университета Патимат Омарова предложили членам ВЭПС объединиться с сообществом наставников-просветителей и вместе заниматься развитием отечественной системы образования.Во второй день члены Всероссийского экспертного педагогического совета посетят Академию Минпросвещения России, где экспертам представят ключевые проекты Академии, нацеленные на поддержку педагогов, программы повышения квалификации учителей.Всероссийский экспертный педагогический совет был создан по инициативе Министра просвещения России в 2020 году.Цель деятельности ВЭПС – расширение участия педагогов в обсуждении необходимых мер по развитию системы общего образования. В состав ВЭПС входит 167 педагогических работников из 89 субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20231005/vystavka-1900720276.html

https://ria.ru/20231005/forum-1900664882.html

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социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов