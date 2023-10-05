https://ria.ru/20231005/fnb-1900689886.html

Объем ФНБ за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей

Объем ФНБ за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.10.2023

Объем ФНБ за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей - до 13,648 триллиона рублей, а в долларах - на 2,7 миллиарда, до РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:40

2023-10-05T14:40

2023-10-05T14:40

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

фонд национального благосостояния россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей - до 13,648 триллиона рублей, а в долларах - на 2,7 миллиарда, до 140,105 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. "По состоянию на 1 октября 2023 года объем ФНБ составил 13 648 337,7 миллиона рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год… что эквивалентно 140 105,5 миллиона долларов", - говорится в материалах. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,14 триллиона рублей, или 73,297 миллиарда долларов (4,8% ВВП). Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август увеличился на 390,147 миллиарда рублей - до 13,704 триллиона рублей, а в долларах сократился на 3,484 миллиарда, до 142,853 миллиарда долларов. Его ликвидная часть на 1 сентября составляла 7,252 триллиона рублей или 75,594 миллиарда долларов (4,5% ВВП). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 октября было размещено 4,1 миллиарда евро, 279,8 миллиарда юаней, 395,9 миллиона рублей, 508,265 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 657 миллиардов рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт. В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 918,4 миллиарда рублей и 1,9 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – почти 329 миллиардов рублей. На субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,4 миллиарда рублей. Еще 2,9 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 97,9 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей - в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей - в привилегированные акции РЖД, 58,3 миллиарда рублей - в обыкновенные акции ГТЛК, 151,2 миллиарда рублей - в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО). Кроме того, еще 60 миллиардов рублей вложено в облигации VK, а еще 167,5 миллиарда рублей в облигации ООО "НЛК-Финанс". Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 343,4 миллиарда рублей, что эквивалентно 4,051 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230706/fnb-1882499279.html

https://ria.ru/20230811/rubl-1889574733.html

https://ria.ru/20230404/fnb-1862918278.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии