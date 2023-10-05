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Объем ФНБ за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.10.2023
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14:40 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/fnb-1900689886.html
Объем ФНБ за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей
Объем ФНБ за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.10.2023
Объем ФНБ за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей - до 13,648 триллиона рублей, а в долларах - на 2,7 миллиарда, до РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:40
2023-10-05T14:40
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
фонд национального благосостояния россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей - до 13,648 триллиона рублей, а в долларах - на 2,7 миллиарда, до 140,105 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. "По состоянию на 1 октября 2023 года объем ФНБ составил 13 648 337,7 миллиона рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год… что эквивалентно 140 105,5 миллиона долларов", - говорится в материалах. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,14 триллиона рублей, или 73,297 миллиарда долларов (4,8% ВВП). Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август увеличился на 390,147 миллиарда рублей - до 13,704 триллиона рублей, а в долларах сократился на 3,484 миллиарда, до 142,853 миллиарда долларов. Его ликвидная часть на 1 сентября составляла 7,252 триллиона рублей или 75,594 миллиарда долларов (4,5% ВВП). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 октября было размещено 4,1 миллиарда евро, 279,8 миллиарда юаней, 395,9 миллиона рублей, 508,265 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 657 миллиардов рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт. В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 918,4 миллиарда рублей и 1,9 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – почти 329 миллиардов рублей. На субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,4 миллиарда рублей. Еще 2,9 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 97,9 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей - в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей - в привилегированные акции РЖД, 58,3 миллиарда рублей - в обыкновенные акции ГТЛК, 151,2 миллиарда рублей - в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО). Кроме того, еще 60 миллиардов рублей вложено в облигации VK, а еще 167,5 миллиарда рублей в облигации ООО "НЛК-Финанс". Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 343,4 миллиарда рублей, что эквивалентно 4,051 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230706/fnb-1882499279.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Фонд национального благосостояния России
Объем ФНБ за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей

Минфин: объем ФНБ за сентябрь сократился до 13,648 триллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей - до 13,648 триллиона рублей, а в долларах - на 2,7 миллиарда, до 140,105 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ.
"По состоянию на 1 октября 2023 года объем ФНБ составил 13 648 337,7 миллиона рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год… что эквивалентно 140 105,5 миллиона долларов", - говорится в материалах. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,14 триллиона рублей, или 73,297 миллиарда долларов (4,8% ВВП).
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На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 октября было размещено 4,1 миллиарда евро, 279,8 миллиарда юаней, 395,9 миллиона рублей, 508,265 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 657 миллиардов рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
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Еще 2,9 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 97,9 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей - в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей - в привилегированные акции РЖД, 58,3 миллиарда рублей - в обыкновенные акции ГТЛК, 151,2 миллиарда рублей - в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО). Кроме того, еще 60 миллиардов рублей вложено в облигации VK, а еще 167,5 миллиарда рублей в облигации ООО "НЛК-Финанс".
Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 343,4 миллиарда рублей, что эквивалентно 4,051 миллиарда долларов.
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