https://ria.ru/20231005/florentsiya-1900484320.html

Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир

Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир - РИА Новости, 05.10.2023

Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир

Власти Флоренции запретили увеличивать число сдающихся в краткосрочную аренду квартир в историческом центре, сообщает The Local. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T04:33

2023-10-05T04:33

2023-10-05T04:34

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Власти Флоренции запретили увеличивать число сдающихся в краткосрочную аренду квартир в историческом центре, сообщает The Local.Мэр одного из самых популярных у туристов городов мира Дарио Нарделла заявил, что слишком много местных жителей – около 40 тысяч – вынуждены жить в зданиях, напоминающих апарт-отели.За попытку начать сдавать свое жилье в аренду путешественникам для собственника теперь предусмотрен штраф в пять тысяч евро. А для тех, кто готов перейти на долгосрочную аренду вместо сдачи квартиры посуточно, власти вводят налоговые льготы на три года.Представляя законопроект, Нарделла рассказал, что количество квартир во Флоренции, выставленных на Airbnb, выросло с шести тысяч в 2014 году до почти 14,4 тысячи сегодня. Средняя стоимость аренды увеличилась за этот период на 42 процента, причем в этом году – на 15 процентов.

https://ria.ru/20231004/aviabilety-1900326765.html

флоренция

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, флоренция, airbnb, туризм