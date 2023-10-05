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В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией - РИА Новости, 05.10.2023
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01:30 05.10.2023 (обновлено: 04:04 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/finny-1900573394.html
В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией
В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией - РИА Новости, 05.10.2023
В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией
Финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T01:30
2023-10-05T04:04
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер.Журналист заявил, что Финляндия ранее "вела многочисленные войны с Россией". После начала конфликта на Украине в Хельсинки решили увеличить частоту военных учений резервистов и новобранцев, добавил он."Два взвода солдат участвовали в сражении с помощью компьютерной симуляции, причем одна команда атаковала, а другая, находясь в другой комнате, пыталась защищаться. Моделируемое упражнение обычно повторяется на реальной местности, с настоящим снаряжением, их оружие оснащено лазерами и датчиками на поясах, чтобы они понимали, когда их "убьют", — рассказал Эрлангер.Прошедший эту подготовку 20-летний резервист Эету Нимела заявил, что "война может случиться".В свою очередь, финский генерал Тимо Кивинен посетовал, что 45 лет назад к военным относились "менее заботливо"."Конечно, культура управления со временем поменялась", — сказал 63-летний генерал.Ранее директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела признался в интервью New York Times, что участие в НАТО и поддержка Украины обходятся очень дорого.Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Хельсинки растоптал свою репутацию и нейтральный статус. По мнению дипломата, финны влились в антироссийский проект США и с удовольствием выполняют отведенную им роль.
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899273420.html
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в мире, финляндия, россия, сша, украина, нато
В мире, Финляндия, Россия, США, Украина, НАТО
В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией

NYT: финны используют компьютерные симуляции для подготовки к войне с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiСолдат вооруженных сил Финляндии
Солдат вооруженных сил Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Солдат вооруженных сил Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер.
Журналист заявил, что Финляндия ранее "вела многочисленные войны с Россией". После начала конфликта на Украине в Хельсинки решили увеличить частоту военных учений резервистов и новобранцев, добавил он.
"Два взвода солдат участвовали в сражении с помощью компьютерной симуляции, причем одна команда атаковала, а другая, находясь в другой комнате, пыталась защищаться. Моделируемое упражнение обычно повторяется на реальной местности, с настоящим снаряжением, их оружие оснащено лазерами и датчиками на поясах, чтобы они понимали, когда их "убьют", — рассказал Эрлангер.
Прошедший эту подготовку 20-летний резервист Эету Нимела заявил, что "война может случиться".
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В свою очередь, финский генерал Тимо Кивинен посетовал, что 45 лет назад к военным относились "менее заботливо".
"Конечно, культура управления со временем поменялась", — сказал 63-летний генерал.
Ранее директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела признался в интервью New York Times, что участие в НАТО и поддержка Украины обходятся очень дорого.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Хельсинки растоптал свою репутацию и нейтральный статус. По мнению дипломата, финны влились в антироссийский проект США и с удовольствием выполняют отведенную им роль.
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