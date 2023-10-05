https://ria.ru/20231005/finny-1900573394.html

В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией

В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией - РИА Новости, 05.10.2023

В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией

Финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T01:30

2023-10-05T01:30

2023-10-05T04:04

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер.Журналист заявил, что Финляндия ранее "вела многочисленные войны с Россией". После начала конфликта на Украине в Хельсинки решили увеличить частоту военных учений резервистов и новобранцев, добавил он."Два взвода солдат участвовали в сражении с помощью компьютерной симуляции, причем одна команда атаковала, а другая, находясь в другой комнате, пыталась защищаться. Моделируемое упражнение обычно повторяется на реальной местности, с настоящим снаряжением, их оружие оснащено лазерами и датчиками на поясах, чтобы они понимали, когда их "убьют", — рассказал Эрлангер.Прошедший эту подготовку 20-летний резервист Эету Нимела заявил, что "война может случиться".В свою очередь, финский генерал Тимо Кивинен посетовал, что 45 лет назад к военным относились "менее заботливо"."Конечно, культура управления со временем поменялась", — сказал 63-летний генерал.Ранее директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела признался в интервью New York Times, что участие в НАТО и поддержка Украины обходятся очень дорого.Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Хельсинки растоптал свою репутацию и нейтральный статус. По мнению дипломата, финны влились в антироссийский проект США и с удовольствием выполняют отведенную им роль.

https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899273420.html

https://ria.ru/20230920/smi-1897514528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, финляндия, россия, сша, украина, нато