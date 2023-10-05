https://ria.ru/20231005/finny-1900573394.html
В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией
В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией - РИА Новости, 05.10.2023
В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией
Финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T01:30
2023-10-05T01:30
2023-10-05T04:04
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер.Журналист заявил, что Финляндия ранее "вела многочисленные войны с Россией". После начала конфликта на Украине в Хельсинки решили увеличить частоту военных учений резервистов и новобранцев, добавил он."Два взвода солдат участвовали в сражении с помощью компьютерной симуляции, причем одна команда атаковала, а другая, находясь в другой комнате, пыталась защищаться. Моделируемое упражнение обычно повторяется на реальной местности, с настоящим снаряжением, их оружие оснащено лазерами и датчиками на поясах, чтобы они понимали, когда их "убьют", — рассказал Эрлангер.Прошедший эту подготовку 20-летний резервист Эету Нимела заявил, что "война может случиться".В свою очередь, финский генерал Тимо Кивинен посетовал, что 45 лет назад к военным относились "менее заботливо"."Конечно, культура управления со временем поменялась", — сказал 63-летний генерал.Ранее директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела признался в интервью New York Times, что участие в НАТО и поддержка Украины обходятся очень дорого.Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Хельсинки растоптал свою репутацию и нейтральный статус. По мнению дипломата, финны влились в антироссийский проект США и с удовольствием выполняют отведенную им роль.
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899273420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, сша, украина, нато
В мире, Финляндия, Россия, США, Украина, НАТО
В США рассказали, как финнов готовят к "войне" с Россией
NYT: финны используют компьютерные симуляции для подготовки к войне с Россией
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией, написал обозреватель New York Times
Стивен Эрлангер.
Журналист заявил, что Финляндия
ранее "вела многочисленные войны с Россией". После начала конфликта на Украине
в Хельсинки
решили увеличить частоту военных учений резервистов и новобранцев, добавил он.
"Два взвода солдат участвовали в сражении с помощью компьютерной симуляции, причем одна команда атаковала, а другая, находясь в другой комнате, пыталась защищаться. Моделируемое упражнение обычно повторяется на реальной местности, с настоящим снаряжением, их оружие оснащено лазерами и датчиками на поясах, чтобы они понимали, когда их "убьют", — рассказал Эрлангер.
Прошедший эту подготовку 20-летний резервист Эету Нимела заявил, что "война может случиться".
Финляндия столкнется с трудностями на границе с Россией, считает Ниинисте
В свою очередь, финский генерал Тимо Кивинен посетовал, что 45 лет назад к военным относились "менее заботливо".
"Конечно, культура управления со временем поменялась", — сказал 63-летний генерал.
Ранее директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела признался в интервью New York Times, что участие в НАТО
и поддержка Украины обходятся очень дорого.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров
, Хельсинки растоптал свою репутацию и нейтральный статус. По мнению дипломата, финны влились в антироссийский проект США
и с удовольствием выполняют отведенную им роль.
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