https://ria.ru/20231005/festivalspivakova-1900710810.html

Любимая музыка маэстро: в Москве открывается фестиваль Владимира Спивакова

Любимая музыка маэстро: в Москве открывается фестиваль Владимира Спивакова - РИА Новости, 05.10.2023

Любимая музыка маэстро: в Москве открывается фестиваль Владимира Спивакова

В столице открывается XII Московский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает", который пройдет с 6 октября по 16 декабря на сценах Светлановского... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:22

2023-10-05T16:22

2023-10-05T16:22

культпоход

владимир спиваков

виртуозы москвы

московский международный дом музыки

концертный зал "зарядье"

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В столице открывается XII Московский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает", который пройдет с 6 октября по 16 декабря на сценах Светлановского зала Московского международного Дома музыки и Зала Зарядье. Фестиваль организован выдающимся скрипачом и дирижером Владимиром Спиваковым, и многие концертные программы отражают его личные музыкальные предпочтения.Вместе с маэстро, который осуществляет художественное руководство, над афишей работает и программный директор фестиваля Георгий Агеев. По традиции большую часть программ Спиваков исполнит с Национальным филармоническим оркестром России, два концерта будут отданы Государственному камерному оркестру "Виртуозы Москвы". В качестве солистов выступят выдающиеся музыканты, как признанные, так и начинающие исполнители.Французский колорит и молодые исполнителиНа открытии фестиваля (6 октября, ММДМ) прозвучит одна из самых популярных программ НФОР – "Уголок Франции". Она уже звучала и в столице, и в других городах, но неизменно привлекает внимание публики. Этот вечер представляет музыку Жоржа Бизе (в аранжировке Родиона Щедрина), Габриэля Форе, Жака Ибера и Мориса Равеля.В свое время подобный абонемент был у дирижера Евгения Светланова, напоминает программный директор фестиваля Георгий Агеев. "Я пользуюсь копилкой и сокровищницей своей памяти, и если судьба даровала мне шесть лет работы и дружбы с Евгением Федоровичем Светлановым, то глупо было бы забыть этот период. Наша программа французская именно по происхождению: например, "Кармен" – это испанский колорит и фольклор, который был использован Бизе. А Ибер – это уже ХХ век, эпоха джаза, которая роднит его больше с Гершвином, чем с тем же Бизе. Но все имеет отношение к Франции, причем Франции очень разнообразной", – объясняет Агеев.Еще один "французский" концерт пройдет 27 октября в Зале Зарядье. Прозвучат популярные оркестровые миниатюры Габриэля Форе, Клода Дебюсси и виртуозный опус Франсиса Пуленка – Концерт для двух фортепиано с оркестром, в котором будут солировать заслуженная артистка России Екатерина Мечетина и лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский. Завершит вечер Третья симфония ("Божественная поэма") Александра Скрябина – грандиозное сочинение, в котором отразились философско-религиозные искания автора. "Скрябин – это то, чем "заболел" в последнее время Владимир Теодорович. Мы все так много играем музыку Чайковского и Рахманинова, боготворим и того, и другого, что иногда хочется отойти в сторону и представить публике что-то другое. Тем более, что Скрябин однозначно исполняется реже, даже в его юбилейный год (2022 год – 150 лет со дня рождения – прим.ред.)", – говорит Агеев.Поклонникам фортепианной музыки стоит обратить особое внимание на выступление Шио Окуи (22 ноября в Зале Зарядье). Она – лауреат престижных международных конкурсов, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова ­– исполнит Первый фортепианный концерт Шопена. "Шопена любят все и играют его все, но не у всех это получается так, чтобы сыгранное оставалось в памяти", – коротко характеризует молодую пианистку Агеев.И добавляет: у нее сейчас начинается международная карьера, и концерт в Москве в рамках фестиваля – удачная возможность ее услышать. Завершит вечер Четвертая ("Трагическая") симфония Франца Шуберта.Русские классики и не толькоБез музыки Чайковского и Рахманинова фестиваль тоже не обойдется. Особо стоит отметить концерт 15 октября в Зале Зарядье – в этот вечер прозвучат оркестровки романсов и фортепианной "Элегии" Рахманинова, а также пьесы Чайковского. Переложения произведений Рахманинова сделал скрипач Алексей Стрельников. "Алексей – великолепный музыкант, наш товарищ и друг, который работает в "Виртуозах Москвы". Он уже много лет занимается оркестровками. Это так здорово, когда мы берем, например, "Элегию" Рахманинова, которую все знают в фортепианном варианте, и получается оркестровая пьеса", – говорит программный директор фестиваля. Также в этот вечер прозвучат "Румынские танцы" Белы Бартока, основанные на народных мелодиях Трансильвании, и симфония Боккерини. Контрасты и сопоставления разных эпох – вот еще один принцип, по которому строится афиша.Не только дирижер, но и солистНа одном из концертов Владимир Спиваков выступит не только как дирижер с "Виртуозами Москвы", но и как солист – это редкая возможность послушать маэстро. Прозвучит музыка Баха, Шенберга и Шуберта (в переложении для струнного оркестра Малера). "Этот вечер – авторская программа Владимира Теодоровича. Здесь есть определенный контраст и противопоставления, попытка столкнуть разные эпохи. С другой стороны, каждый композитор ХХ века видел свои корни в том же Бахе и авторах предшествующих эпох", – объясняет программный директор.Оперные шедеврыЗавершится фестиваль двумя оперными гала-концертами. В Зале Зарядье 2 декабря можно будет услышать солистов Большого театра Екатерину Морозову, Игоря Головатенко и солистку Новой Оперы Юлию Меннибаеву. Они исполнят шедевры оперной классики – арии и ансамбли из знаменитых опер итальянских, русских и французских композиторов. Открывать широкой публике новые имена – также одна из задач фестиваля."Юлия Меннибаева долгое время находилась в тени других меццо-сопрано. Я все время искал исполнительниц, которые могли бы в этом концерте спеть любимейшие мои партии, написанные именно для женского низкого голоса", – рассказывает Агеев. С удовольствием он рекомендует и Екатерину Морозову. "Она обладает целым комплексом качеств: хороша внешне, у нее абсолютно ровный во всех регистрах голос, достаточно молода, у нее неисчерпанный репертуар, но концертного имени пока нет. И мне очень хочется ей помочь. А у нас легкая рука, мы открыли целую плеяду прекрасных певцов, которые начинали с "Виртуозами Москвы" или НФОР", - признается программный директор. С третьим солистом этого вечера Игорем Головатенко Владимира Спивакова и его оркестры также связывает давняя работа."Головатенко – один из главных баритонов мира, которого хорошо знают зрители Большого театра. Человек высочайшего интеллекта, талантливый виолончелист, прекрасный дирижер, который не смог развить эту карьеру просто потому, что увлекся вокалом, а одновременно этими специальностями заниматься невозможно. Но я очень хочу организовать его дирижерский дебют с НФОР – это у нас в планах", – говорит Георгий Агеев.И, наконец, масштабным закрытием фестиваля станет концерт 16 декабря (ММДМ) – с Владимиром Спиваковым и НФОР выступит народная артистка России, примадонна российской оперной сцены Хибла Герзмава. Зарекомендовав себя одной из лучших исполнительниц бельканто, в последние годы певица расширила свой репертуар сложнейшими партиями для драматического сопрано, в том числе, в операх Верди.

https://ria.ru/20230925/vagnergollandets-1897585113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, владимир спиваков, виртуозы москвы, московский международный дом музыки, концертный зал "зарядье"