https://ria.ru/20231005/festival-1900607946.html

Агрофестиваль пройдет в Астраханской области 14 октября

Агрофестиваль пройдет в Астраханской области 14 октября - РИА Новости, 05.10.2023

Агрофестиваль пройдет в Астраханской области 14 октября

Сельскохозяйственный праздник, на котором фермеры представят свою продукцию, а также можно будет увидеть верблюжьи бега и трактор-шоу, состоится в Приволжском... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:36

2023-10-05T10:36

2023-10-05T10:36

астраханская область

астраханская область

приволжский район

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Сельскохозяйственный праздник, на котором фермеры представят свою продукцию, а также можно будет увидеть верблюжьи бега и трактор-шоу, состоится в Приволжском районе Астраханской области 14 октября, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "В Астраханской области пройдет большой сельскохозяйственный праздник. Агрофестиваль состоится 14 октября на всем уже знакомой площадке в селе Три Протока Приволжского района, где мы отмечали Сабантуй", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Ведущие фермеры всего региона представят свою продукцию на ярмарке и поборются за победу в соревнованиях профессионального мастерства. Все районы области представят сельские подворья. Здесь гости праздника смогут попробовать разнообразные блюда астраханской кухни. На ипподроме пройдут верблюжьи бега, конные скачки и трактор-шоу. "Наша область два года подряд становилась лидером России по выращиванию овощей. Уверен, наши фермеры продолжат прославлять астраханскую землю и дальше", - отметил губернатор. По данным министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, овощная продукция, выращенная в регионе, поставляется в Центральный федеральный округ, во все крупные города и даже в Сибирь. В текущем сезоне астраханские аграрии планируют собрать порядка 1,5 миллиона тонн овощной продукции и около 420 тысяч тонн картофеля. В этом сезоне его вырастили на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20230918/tovarooborot-1896959594.html

https://ria.ru/20230821/vystavka-1891218325.html

астраханская область

приволжский район

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астраханская область, приволжский район, игорь бабушкин