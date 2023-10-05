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Премьер Северной Македонии заявил о дебатах в ЕС по приему новых членов - РИА Новости, 05.10.2023
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14:25 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/es-1900685087.html
Премьер Северной Македонии заявил о дебатах в ЕС по приему новых членов
Премьер Северной Македонии заявил о дебатах в ЕС по приему новых членов - РИА Новости, 05.10.2023
Премьер Северной Македонии заявил о дебатах в ЕС по приему новых членов
Государства ЕС после длительного перерыва вновь ведут дебаты о приеме новых стран-членов, прежде всего из региона Западных Балкан, заявил премьер Северной... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:25
2023-10-05T14:25
северная македония
шарль мишель
евросоюз
в мире
европейский совет
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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Государства ЕС после длительного перерыва вновь ведут дебаты о приеме новых стран-членов, прежде всего из региона Западных Балкан, заявил премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски. Глава правительства Северной Македонии в четверг принимает участие в саммите Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании. Он отметил, что на следующий день, 6 октября, состоится неформальная встреча лидеров европейских государств. "Вы знаете, что после длительного времени в повестке ЕС (появилось – ред.) расширение… Как и заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель более месяца назад, в рамках ЕС уже ведутся дебаты о подготовке к приему новых членов с одной стороны, и с другой стороны – процессы интеграции, которые сами страны-члены ведут с ЕС", - указал Ковачевски перед началом заседания. "Мы считаем, что находимся в отличной позиции, потому что в прошлом году начали переговоры с ЕС (о вступлении – ред.) С другой стороны, ЕС имеет свой стратегический интерес и начатый процесс внутреннего согласования того, как должен функционировать в будущем с большим числом стран, чем сейчас. Это значит, что будет динамика для кандидатов на членство прежде всего стран Западных Балкан, включая Северную Македонию, но и внутри ЕС", - отметил македонский премьер. Северная Македония является кандидатом в ЕС с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230926/ukraine-1898819573.html
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северная македония, шарль мишель, евросоюз, в мире, европейский совет
Северная Македония, Шарль Мишель, Евросоюз, В мире, Европейский совет
Премьер Северной Македонии заявил о дебатах в ЕС по приему новых членов

Премьер Северной Македонии: страны ЕС возобновили дебаты о приеме новых членов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Государства ЕС после длительного перерыва вновь ведут дебаты о приеме новых стран-членов, прежде всего из региона Западных Балкан, заявил премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски.
Глава правительства Северной Македонии в четверг принимает участие в саммите Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании. Он отметил, что на следующий день, 6 октября, состоится неформальная встреча лидеров европейских государств.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил все рекомендации ЕК по членству в ЕС
26 сентября, 19:51
"Вы знаете, что после длительного времени в повестке ЕС (появилось – ред.) расширение… Как и заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель более месяца назад, в рамках ЕС уже ведутся дебаты о подготовке к приему новых членов с одной стороны, и с другой стороны – процессы интеграции, которые сами страны-члены ведут с ЕС", - указал Ковачевски перед началом заседания.
"Мы считаем, что находимся в отличной позиции, потому что в прошлом году начали переговоры с ЕС (о вступлении – ред.) С другой стороны, ЕС имеет свой стратегический интерес и начатый процесс внутреннего согласования того, как должен функционировать в будущем с большим числом стран, чем сейчас. Это значит, что будет динамика для кандидатов на членство прежде всего стран Западных Балкан, включая Северную Македонию, но и внутри ЕС", - отметил македонский премьер.
Северная Македония является кандидатом в ЕС с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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СМИ: ЕС не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по членству Турции
17 июля, 08:39
 
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