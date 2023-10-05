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В Польше считают, что нелегалы "обманывают глупую Европу" - РИА Новости, 05.10.2023
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11:17 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/es-1900621473.html
В Польше считают, что нелегалы "обманывают глупую Европу"
В Польше считают, что нелегалы "обманывают глупую Европу" - РИА Новости, 05.10.2023
В Польше считают, что нелегалы "обманывают глупую Европу"
Большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, в итоге добираются до Германии, они "обманывают глупую Европу", заявил заместитель министра... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:17
2023-10-05T11:17
в мире
польша
германия
мигранты
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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, в итоге добираются до Германии, они "обманывают глупую Европу", заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского радио. "Большинство лиц, которые выдают себя за беженцев, обманывают "глупую Европу", которая имеет высокую планку политкорректности", - сказал Вонсик. "Только в этом году большинство тех, кто пересекли польско-белорусскую границу, не ищут в Польше убежища, даже не пытаются, так как знают, что, если они начнут процедуру убежища в Польше, они не смогут уехать в Германию. Но некоторые злоупотребляют этим правом и говорят, что ищут международной защиты в Польше", - добавил он. "Мы обязаны запереть их в центре содержания нелегалов до тех пор, пока мы не проверим, действительно ли он беженец или просто мигрант. Конечно, оказывается, что 90% - это мигранты, а не беженцы. А потом суды говорят, что эти люди должны находиться в открытом центре, а не в закрытом. Почти никто не добирается до открытого центра, и все они едут в Германию", - рассказал замминистра. По его словам, только в этом году людей, которые подали заявление на предоставление международной защиты в Польше, но сразу уехали в Германию, было более тысячи. Вонсик опасается, что "Германия рано или поздно вернет этих людей в Польшу, и нам придется с этим как-то справляться". Он пояснил, что мигранты не хотят оставаться в Польше, а стараются попасть в Германию, "потому что мы не даем им такого социального обеспечения, как в Германии". "Мало того - если их принудительно переселит сюда Европейский союз или будет такое правительство, которое их примет, почему они должны остаться здесь, если мы им не дадим жилье, не дадим им высоких пособий, а за Одрой (в Германии – ред.) высокие пособия", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20230928/polsha-1899088667.html
https://ria.ru/20230904/granitsa-1894201799.html
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в мире, польша, германия, мигранты
В мире, Польша, Германия, Мигранты
В Польше считают, что нелегалы "обманывают глупую Европу"

МВД Польши: нелегальные мигранты обманывают ЕС, пытаясь добраться до ФРГ

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, в итоге добираются до Германии, они "обманывают глупую Европу", заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского радио.
"Большинство лиц, которые выдают себя за беженцев, обманывают "глупую Европу", которая имеет высокую планку политкорректности", - сказал Вонсик.
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"Только в этом году большинство тех, кто пересекли польско-белорусскую границу, не ищут в Польше убежища, даже не пытаются, так как знают, что, если они начнут процедуру убежища в Польше, они не смогут уехать в Германию. Но некоторые злоупотребляют этим правом и говорят, что ищут международной защиты в Польше", - добавил он.
"Мы обязаны запереть их в центре содержания нелегалов до тех пор, пока мы не проверим, действительно ли он беженец или просто мигрант. Конечно, оказывается, что 90% - это мигранты, а не беженцы. А потом суды говорят, что эти люди должны находиться в открытом центре, а не в закрытом. Почти никто не добирается до открытого центра, и все они едут в Германию", - рассказал замминистра.
По его словам, только в этом году людей, которые подали заявление на предоставление международной защиты в Польше, но сразу уехали в Германию, было более тысячи.
Вонсик опасается, что "Германия рано или поздно вернет этих людей в Польшу, и нам придется с этим как-то справляться".
Он пояснил, что мигранты не хотят оставаться в Польше, а стараются попасть в Германию, "потому что мы не даем им такого социального обеспечения, как в Германии".
"Мало того - если их принудительно переселит сюда Европейский союз или будет такое правительство, которое их примет, почему они должны остаться здесь, если мы им не дадим жилье, не дадим им высоких пособий, а за Одрой (в Германии – ред.) высокие пособия", - отметил замминистра.
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