https://ria.ru/20231005/es-1900621473.html

В Польше считают, что нелегалы "обманывают глупую Европу"

В Польше считают, что нелегалы "обманывают глупую Европу" - РИА Новости, 05.10.2023

В Польше считают, что нелегалы "обманывают глупую Европу"

Большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, в итоге добираются до Германии, они "обманывают глупую Европу", заявил заместитель министра... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:17

2023-10-05T11:17

2023-10-05T11:17

в мире

польша

германия

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg

ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, в итоге добираются до Германии, они "обманывают глупую Европу", заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского радио. "Большинство лиц, которые выдают себя за беженцев, обманывают "глупую Европу", которая имеет высокую планку политкорректности", - сказал Вонсик. "Только в этом году большинство тех, кто пересекли польско-белорусскую границу, не ищут в Польше убежища, даже не пытаются, так как знают, что, если они начнут процедуру убежища в Польше, они не смогут уехать в Германию. Но некоторые злоупотребляют этим правом и говорят, что ищут международной защиты в Польше", - добавил он. "Мы обязаны запереть их в центре содержания нелегалов до тех пор, пока мы не проверим, действительно ли он беженец или просто мигрант. Конечно, оказывается, что 90% - это мигранты, а не беженцы. А потом суды говорят, что эти люди должны находиться в открытом центре, а не в закрытом. Почти никто не добирается до открытого центра, и все они едут в Германию", - рассказал замминистра. По его словам, только в этом году людей, которые подали заявление на предоставление международной защиты в Польше, но сразу уехали в Германию, было более тысячи. Вонсик опасается, что "Германия рано или поздно вернет этих людей в Польшу, и нам придется с этим как-то справляться". Он пояснил, что мигранты не хотят оставаться в Польше, а стараются попасть в Германию, "потому что мы не даем им такого социального обеспечения, как в Германии". "Мало того - если их принудительно переселит сюда Европейский союз или будет такое правительство, которое их примет, почему они должны остаться здесь, если мы им не дадим жилье, не дадим им высоких пособий, а за Одрой (в Германии – ред.) высокие пособия", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20230928/polsha-1899088667.html

https://ria.ru/20230904/granitsa-1894201799.html

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, германия, мигранты