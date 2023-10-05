Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/energetika-1900721519.html
В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива
В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива - РИА Новости, 05.10.2023
В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива
На совещании по рынку нефтепродуктов в правительстве РФ обсуждались различные долгосрочные меры для регулирования топливного рынка, в том числе и возврат к... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:09
2023-10-05T16:09
экономика
россия
павел завальный
александр новак
госдума рф
цены на нефть
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На совещании по рынку нефтепродуктов в правительстве РФ обсуждались различные долгосрочные меры для регулирования топливного рынка, в том числе и возврат к досентябрьским параметрам топливного демпфера, принять их нужно оперативно, чтобы избежать затоваривания рынка и ухудшения экономики работы НПЗ, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Вице-премьер России Александр Новак 4 октября провел очередное совещание по рынку нефтепродуктов, на котором поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо на мелкий опт, а Минсельхозу совместно с регионами и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) — отследить наценки на дизельное топливо для аграриев и обеспечить снижение цен. "На совещании в правительстве обсуждались и возможные меры долгосрочного регулирования внутреннего рынка топлива. Среди них – запрет поставок на экспорт топлива, закупленного на бирже, пресечение спекуляций в биржевой торговле, таких как перепродажа ранее купленных объемов, директивное увеличение доли топлива, продаваемого на бирже, возврат демпфера к первоначальным показателям и другие. Эти меры должны быть приняты оперативно, с тем, чтобы избежать затоваривания внутреннего рынка топлива и ухудшения экономики работы НПЗ и независимых поставщиков", - сказал журналистам Завальный. Вместе с тем, по его словам, уже принятые правительством меры для стабилизации топливного рынка России работают. "Наметилась тенденция к росту запасов топлива. По данным на 30 сентября, по бензинам показатель составил 1,927 миллиона тонн, рост – 1,2%; по дизелю – 3,11 миллиона тонн, рост – 8,8%", - добавил депутат. По мнению Завального, основная задача на сегодня состоит в стабилизации цен и непревышении уровня инфляции на АЗС, на оптовом и мелкооптовом рынках, а также в активизации работы ФАС в регионах по пресечению спекуляций на отдельных АЗС и в мелкооптовом сегменте.
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900462235.html
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, павел завальный, александр новак, госдума рф, цены на нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Павел Завальный, Александр Новак, Госдума РФ, Цены на нефть, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива

Депутат Завальный призвал оперативно принять меры регулирования рынка топлива

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На совещании по рынку нефтепродуктов в правительстве РФ обсуждались различные долгосрочные меры для регулирования топливного рынка, в том числе и возврат к досентябрьским параметрам топливного демпфера, принять их нужно оперативно, чтобы избежать затоваривания рынка и ухудшения экономики работы НПЗ, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Вице-премьер России Александр Новак 4 октября провел очередное совещание по рынку нефтепродуктов, на котором поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо на мелкий опт, а Минсельхозу совместно с регионами и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) — отследить наценки на дизельное топливо для аграриев и обеспечить снижение цен.
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт
4 октября, 15:26
"На совещании в правительстве обсуждались и возможные меры долгосрочного регулирования внутреннего рынка топлива. Среди них – запрет поставок на экспорт топлива, закупленного на бирже, пресечение спекуляций в биржевой торговле, таких как перепродажа ранее купленных объемов, директивное увеличение доли топлива, продаваемого на бирже, возврат демпфера к первоначальным показателям и другие. Эти меры должны быть приняты оперативно, с тем, чтобы избежать затоваривания внутреннего рынка топлива и ухудшения экономики работы НПЗ и независимых поставщиков", - сказал журналистам Завальный.
Вместе с тем, по его словам, уже принятые правительством меры для стабилизации топливного рынка России работают. "Наметилась тенденция к росту запасов топлива. По данным на 30 сентября, по бензинам показатель составил 1,927 миллиона тонн, рост – 1,2%; по дизелю – 3,11 миллиона тонн, рост – 8,8%", - добавил депутат.
По мнению Завального, основная задача на сегодня состоит в стабилизации цен и непревышении уровня инфляции на АЗС, на оптовом и мелкооптовом рынках, а также в активизации работы ФАС в регионах по пресечению спекуляций на отдельных АЗС и в мелкооптовом сегменте.
Автозаправочная станция Газпромнефть - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
ФАС возбудила несколько дел против представителей АЗС из-за цен на топливо
4 октября, 21:43
 
ЭкономикаРоссияПавел ЗавальныйАлександр НовакГосдума РФЦены на нефтьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала