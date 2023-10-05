https://ria.ru/20231005/energetika-1900721519.html

В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива

В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива - РИА Новости, 05.10.2023

В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива

На совещании по рынку нефтепродуктов в правительстве РФ обсуждались различные долгосрочные меры для регулирования топливного рынка, в том числе и возврат к... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:09

2023-10-05T16:09

2023-10-05T16:09

экономика

россия

павел завальный

александр новак

госдума рф

цены на нефть

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На совещании по рынку нефтепродуктов в правительстве РФ обсуждались различные долгосрочные меры для регулирования топливного рынка, в том числе и возврат к досентябрьским параметрам топливного демпфера, принять их нужно оперативно, чтобы избежать затоваривания рынка и ухудшения экономики работы НПЗ, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Вице-премьер России Александр Новак 4 октября провел очередное совещание по рынку нефтепродуктов, на котором поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо на мелкий опт, а Минсельхозу совместно с регионами и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) — отследить наценки на дизельное топливо для аграриев и обеспечить снижение цен. "На совещании в правительстве обсуждались и возможные меры долгосрочного регулирования внутреннего рынка топлива. Среди них – запрет поставок на экспорт топлива, закупленного на бирже, пресечение спекуляций в биржевой торговле, таких как перепродажа ранее купленных объемов, директивное увеличение доли топлива, продаваемого на бирже, возврат демпфера к первоначальным показателям и другие. Эти меры должны быть приняты оперативно, с тем, чтобы избежать затоваривания внутреннего рынка топлива и ухудшения экономики работы НПЗ и независимых поставщиков", - сказал журналистам Завальный. Вместе с тем, по его словам, уже принятые правительством меры для стабилизации топливного рынка России работают. "Наметилась тенденция к росту запасов топлива. По данным на 30 сентября, по бензинам показатель составил 1,927 миллиона тонн, рост – 1,2%; по дизелю – 3,11 миллиона тонн, рост – 8,8%", - добавил депутат. По мнению Завального, основная задача на сегодня состоит в стабилизации цен и непревышении уровня инфляции на АЗС, на оптовом и мелкооптовом рынках, а также в активизации работы ФАС в регионах по пресечению спекуляций на отдельных АЗС и в мелкооптовом сегменте.

https://ria.ru/20231004/toplivo-1900462235.html

https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html

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экономика, россия, павел завальный, александр новак, госдума рф, цены на нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)