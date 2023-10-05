https://ria.ru/20231005/energetika-1900721519.html
В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива
В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива - РИА Новости, 05.10.2023
В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива
На совещании по рынку нефтепродуктов в правительстве РФ обсуждались различные долгосрочные меры для регулирования топливного рынка, в том числе и возврат к... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:09
2023-10-05T16:09
2023-10-05T16:09
экономика
россия
павел завальный
александр новак
госдума рф
цены на нефть
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На совещании по рынку нефтепродуктов в правительстве РФ обсуждались различные долгосрочные меры для регулирования топливного рынка, в том числе и возврат к досентябрьским параметрам топливного демпфера, принять их нужно оперативно, чтобы избежать затоваривания рынка и ухудшения экономики работы НПЗ, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Вице-премьер России Александр Новак 4 октября провел очередное совещание по рынку нефтепродуктов, на котором поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо на мелкий опт, а Минсельхозу совместно с регионами и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) — отследить наценки на дизельное топливо для аграриев и обеспечить снижение цен. "На совещании в правительстве обсуждались и возможные меры долгосрочного регулирования внутреннего рынка топлива. Среди них – запрет поставок на экспорт топлива, закупленного на бирже, пресечение спекуляций в биржевой торговле, таких как перепродажа ранее купленных объемов, директивное увеличение доли топлива, продаваемого на бирже, возврат демпфера к первоначальным показателям и другие. Эти меры должны быть приняты оперативно, с тем, чтобы избежать затоваривания внутреннего рынка топлива и ухудшения экономики работы НПЗ и независимых поставщиков", - сказал журналистам Завальный. Вместе с тем, по его словам, уже принятые правительством меры для стабилизации топливного рынка России работают. "Наметилась тенденция к росту запасов топлива. По данным на 30 сентября, по бензинам показатель составил 1,927 миллиона тонн, рост – 1,2%; по дизелю – 3,11 миллиона тонн, рост – 8,8%", - добавил депутат. По мнению Завального, основная задача на сегодня состоит в стабилизации цен и непревышении уровня инфляции на АЗС, на оптовом и мелкооптовом рынках, а также в активизации работы ФАС в регионах по пресечению спекуляций на отдельных АЗС и в мелкооптовом сегменте.
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900462235.html
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экономика, россия, павел завальный, александр новак, госдума рф, цены на нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Павел Завальный, Александр Новак, Госдума РФ, Цены на нефть, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Госдуме призвали оперативно принять меры для регулирования рынка топлива
Депутат Завальный призвал оперативно принять меры регулирования рынка топлива
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. На совещании по рынку нефтепродуктов в правительстве РФ обсуждались различные долгосрочные меры для регулирования топливного рынка, в том числе и возврат к досентябрьским параметрам топливного демпфера, принять их нужно оперативно, чтобы избежать затоваривания рынка и ухудшения экономики работы НПЗ, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Вице-премьер России Александр Новак
4 октября провел очередное совещание по рынку нефтепродуктов, на котором поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо на мелкий опт, а Минсельхозу
совместно с регионами и Федеральной антимонопольной службой (ФАС
) — отследить наценки на дизельное топливо для аграриев и обеспечить снижение цен.
Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт
"На совещании в правительстве обсуждались и возможные меры долгосрочного регулирования внутреннего рынка топлива. Среди них – запрет поставок на экспорт топлива, закупленного на бирже, пресечение спекуляций в биржевой торговле, таких как перепродажа ранее купленных объемов, директивное увеличение доли топлива, продаваемого на бирже, возврат демпфера к первоначальным показателям и другие. Эти меры должны быть приняты оперативно, с тем, чтобы избежать затоваривания внутреннего рынка топлива и ухудшения экономики работы НПЗ и независимых поставщиков", - сказал журналистам Завальный.
Вместе с тем, по его словам, уже принятые правительством меры для стабилизации топливного рынка России работают. "Наметилась тенденция к росту запасов топлива. По данным на 30 сентября, по бензинам показатель составил 1,927 миллиона тонн, рост – 1,2%; по дизелю – 3,11 миллиона тонн, рост – 8,8%", - добавил депутат.
По мнению Завального, основная задача на сегодня состоит в стабилизации цен и непревышении уровня инфляции на АЗС, на оптовом и мелкооптовом рынках, а также в активизации работы ФАС в регионах по пресечению спекуляций на отдельных АЗС и в мелкооптовом сегменте.
ФАС возбудила несколько дел против представителей АЗС из-за цен на топливо