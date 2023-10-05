https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900795715.html
Путин оценил экономический рост в России по итогам года
Путин оценил экономический рост в России по итогам года - РИА Новости, 05.10.2023
Путин оценил экономический рост в России по итогам года
Президент России Владимир Путин заявил, что экономический рост в РФ по итогам года будет 2,8-3%, это очень хороший результат для страны. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:40
2023-10-05T19:40
2023-10-05T19:58
экономика
россия
владимир путин
китай
индия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экономический рост в РФ по итогам года будет 2,8-3%, это очень хороший результат для страны."В этом году экономический рост в России 2,8%, а может и 3%. Для нашей экономики, той экономической структуры, которую имеет Россия, это хороший результат. Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темп", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Он также отметил экономический рост в Китае и Индии, подчеркнув, что страны Глобального Юга набирают лидерство."В Китае рост, насколько мне известно, составит уже 6,4%. Это очень хороший показатель. Кто бы и чего бы ни говорил по поводу снижения темпов российско-китайской экономики - все это болтовня и досужие разговоры, потому что Китай обеспечивает эти высокие темпы и является одним из ведущих локомотивов мировой экономики. То же самое происходит в Индии. Там рост ещё больше - 7,6%. Поэтому страны глобального юга наоборот набирают. И наша задача обеспечить это лидерство", - заключил глава РФ.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин, китай, индия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Китай, Индия
Путин оценил экономический рост в России по итогам года
Путин: экономический рост по итогам года составит 2,8-3%
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экономический рост в РФ по итогам года будет 2,8-3%, это очень хороший результат для страны.
"В этом году экономический рост в России 2,8%, а может и 3%. Для нашей экономики, той экономической структуры, которую имеет Россия, это хороший результат. Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темп", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он также отметил экономический рост в Китае
и Индии
, подчеркнув, что страны Глобального Юга набирают лидерство.
"В Китае рост, насколько мне известно, составит уже 6,4%. Это очень хороший показатель. Кто бы и чего бы ни говорил по поводу снижения темпов российско-китайской экономики - все это болтовня и досужие разговоры, потому что Китай обеспечивает эти высокие темпы и является одним из ведущих локомотивов мировой экономики. То же самое происходит в Индии. Там рост ещё больше - 7,6%. Поэтому страны глобального юга наоборот набирают. И наша задача обеспечить это лидерство", - заключил глава РФ.
Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики