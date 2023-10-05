Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил экономический рост в России по итогам года - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 05.10.2023 (обновлено: 19:58 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900795715.html
Путин оценил экономический рост в России по итогам года
Путин оценил экономический рост в России по итогам года - РИА Новости, 05.10.2023
Путин оценил экономический рост в России по итогам года
Президент России Владимир Путин заявил, что экономический рост в РФ по итогам года будет 2,8-3%, это очень хороший результат для страны. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:40
2023-10-05T19:58
экономика
россия
владимир путин
китай
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экономический рост в РФ по итогам года будет 2,8-3%, это очень хороший результат для страны."В этом году экономический рост в России 2,8%, а может и 3%. Для нашей экономики, той экономической структуры, которую имеет Россия, это хороший результат. Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темп", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Он также отметил экономический рост в Китае и Индии, подчеркнув, что страны Глобального Юга набирают лидерство."В Китае рост, насколько мне известно, составит уже 6,4%. Это очень хороший показатель. Кто бы и чего бы ни говорил по поводу снижения темпов российско-китайской экономики - все это болтовня и досужие разговоры, потому что Китай обеспечивает эти высокие темпы и является одним из ведущих локомотивов мировой экономики. То же самое происходит в Индии. Там рост ещё больше - 7,6%. Поэтому страны глобального юга наоборот набирают. И наша задача обеспечить это лидерство", - заключил глава РФ.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900755107.html
россия
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, китай, индия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Китай, Индия
Путин оценил экономический рост в России по итогам года

Путин: экономический рост по итогам года составит 2,8-3%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экономический рост в РФ по итогам года будет 2,8-3%, это очень хороший результат для страны.
"В этом году экономический рост в России 2,8%, а может и 3%. Для нашей экономики, той экономической структуры, которую имеет Россия, это хороший результат. Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темп", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он также отметил экономический рост в Китае и Индии, подчеркнув, что страны Глобального Юга набирают лидерство.
"В Китае рост, насколько мне известно, составит уже 6,4%. Это очень хороший показатель. Кто бы и чего бы ни говорил по поводу снижения темпов российско-китайской экономики - все это болтовня и досужие разговоры, потому что Китай обеспечивает эти высокие темпы и является одним из ведущих локомотивов мировой экономики. То же самое происходит в Индии. Там рост ещё больше - 7,6%. Поэтому страны глобального юга наоборот набирают. И наша задача обеспечить это лидерство", - заключил глава РФ.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики
Вчера, 17:31
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинКитайИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала