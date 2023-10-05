https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900755107.html

Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики

Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:31

2023-10-05T17:31

2023-10-05T17:46

россия

экономика

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики."Я считаю это важным, фундаментальным явлением в нашей экономике: у нас естественным образом началась структурная перестройка экономики... то, что мы раньше получали из европейских стран по импорту, многое для нас закрыли, и мы так же, как в 2014 году, введя определенные ограничения на закупку западных, европейских, прежде всего, сельхоз товаров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие сельхоз производства внутри страны", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"