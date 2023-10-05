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Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики - РИА Новости, 05.10.2023
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17:31 05.10.2023 (обновлено: 17:46 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900755107.html
Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики
Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:31
2023-10-05T17:46
россия
экономика
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики."Я считаю это важным, фундаментальным явлением в нашей экономике: у нас естественным образом началась структурная перестройка экономики... то, что мы раньше получали из европейских стран по импорту, многое для нас закрыли, и мы так же, как в 2014 году, введя определенные ограничения на закупку западных, европейских, прежде всего, сельхоз товаров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие сельхоз производства внутри страны", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, экономика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Экономика, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики

Путин: в России естественным образом началась структурная перестройка экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики.
«
"Я считаю это важным, фундаментальным явлением в нашей экономике: у нас естественным образом началась структурная перестройка экономики... то, что мы раньше получали из европейских стран по импорту, многое для нас закрыли, и мы так же, как в 2014 году, введя определенные ограничения на закупку западных, европейских, прежде всего, сельхоз товаров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие сельхоз производства внутри страны", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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