https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900755107.html
Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики
Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:31
2023-10-05T17:31
2023-10-05T17:46
россия
экономика
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_af778d2153cf22f28e33c4e912780425.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики."Я считаю это важным, фундаментальным явлением в нашей экономике: у нас естественным образом началась структурная перестройка экономики... то, что мы раньше получали из европейских стран по импорту, многое для нас закрыли, и мы так же, как в 2014 году, введя определенные ограничения на закупку западных, европейских, прежде всего, сельхоз товаров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие сельхоз производства внутри страны", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_44c4ddab0ab3998ec5cc6ad35ce79a82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Экономика, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин заявил о начале в России структурной перестройки экономики
Путин: в России естественным образом началась структурная перестройка экономики