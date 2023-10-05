https://ria.ru/20231005/dtp-1900736074.html

Водителю грузовика, устроившему ДТП в Москве, запросили 14 лет колонии

Водителю грузовика, устроившему ДТП в Москве, запросили 14 лет колонии - РИА Новости, 05.10.2023

Водителю грузовика, устроившему ДТП в Москве, запросили 14 лет колонии

Прокурор просит назначить наказание в виде 14 лет колонии водителю грузовика Вячеславу Пивовару, устроившему аварию с двумя жертвами в центре столицы, сообщили... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:47

2023-10-05T16:47

2023-10-05T17:39

происшествия

авто

россия

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белоруссия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Прокурор просит назначить наказание в виде 14 лет колонии водителю грузовика Вячеславу Пивовару, устроившему аварию с двумя жертвами в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы."Гособвинение просит назначить наказание Пивовару В.И в виде 14 лет колонии общего режима, а также на три года лишить права управления транспортным средством", - сказала собеседница агентства.В ноябре 2022 года на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Таксист и пассажирка погибли, а шофер большегруза сбежал, но вскоре был задержан. Пивовара арестовали. Как сообщали в столичной прокуратуре, он заявил, что признает вину и раскаивается.Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (часть 6 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет, поскольку предполагаемый виновник скрылся с места трагедии.Как уточняет столичная прокуратура, грузовик был технически исправен, а Пивовар, находясь "в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался с превышением установленного ограничения скорости". Ему вменили п. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).Как сообщал РИА Новости в прошлом году источник в правоохранительных органах, водитель грузовика - 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, права ему выдали в Гомельской области в январе. Другой источник заявил агентству, что за грузовиком числятся 100 штрафов за различные нарушения, сейчас все они оплачены.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

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происшествия, авто, россия, москва, белоруссия