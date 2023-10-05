Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 05.10.2023 (обновлено: 17:54 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/dtp-1900734656.html
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека - РИА Новости, 05.10.2023
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли и еще двое пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:45
2023-10-05T17:54
волгоградская область
городищенский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900750216_6:0:2552:1432_1920x0_80_0_0_4583c5738f977504e0d88354ba82bea8.png
ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли и еще двое пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону в Telegram-канале.По информации ведомства, ДТП произошло около 16.00 на трассе в Городищенском районе."По предварительным данным, в результате аварии четыре человека погибли, двое получили травмы", - говорится в сообщении полиции.Как уточнили в региональном главке МВД, в ДТП погибли три человека и три пострадали.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, в больницу Волгограда были доставлены двое мужчин и одна женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Ее перевели в реанимацию.
https://ria.ru/20231005/dtp-1900623959.html
волгоградская область
городищенский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900750216_419:0:2328:1432_1920x0_80_0_0_65c21c159eb82d9b9f73536898810ce0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, городищенский район, происшествия
Волгоградская область, Городищенский район, Происшествия
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека

В Волгоградской области 4 человека погибли при столкновении фуры с легковушкой

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП в Волгоградской области. 5 октября 2023
Место ДТП в Волгоградской области. 5 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Место ДТП в Волгоградской области. 5 октября 2023
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли и еще двое пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону в Telegram-канале.
По информации ведомства, ДТП произошло около 16.00 на трассе в Городищенском районе.
"По предварительным данным, в результате аварии четыре человека погибли, двое получили травмы", - говорится в сообщении полиции.
Как уточнили в региональном главке МВД, в ДТП погибли три человека и три пострадали.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, в больницу Волгограда были доставлены двое мужчин и одна женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Ее перевели в реанимацию.
ДТП в Симферопольском районе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
В Крыму водитель иномарки сбежал с места ДТП, где погибли два человека
Вчера, 11:25
 
Волгоградская областьГородищенский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала