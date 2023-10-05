https://ria.ru/20231005/dtp-1900734656.html

В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека

В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека - РИА Новости, 05.10.2023

В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще двое пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:45

2023-10-05T16:45

2023-10-05T17:54

волгоградская область

городищенский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли и еще двое пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону в Telegram-канале.По информации ведомства, ДТП произошло около 16.00 на трассе в Городищенском районе."По предварительным данным, в результате аварии четыре человека погибли, двое получили травмы", - говорится в сообщении полиции.Как уточнили в региональном главке МВД, в ДТП погибли три человека и три пострадали.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, в больницу Волгограда были доставлены двое мужчин и одна женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Ее перевели в реанимацию.

https://ria.ru/20231005/dtp-1900623959.html

волгоградская область

городищенский район

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волгоградская область, городищенский район, происшествия