https://ria.ru/20231005/dtp-1900734656.html
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека - РИА Новости, 05.10.2023
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли и еще двое пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:45
2023-10-05T16:45
2023-10-05T17:54
волгоградская область
городищенский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли и еще двое пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону в Telegram-канале.По информации ведомства, ДТП произошло около 16.00 на трассе в Городищенском районе."По предварительным данным, в результате аварии четыре человека погибли, двое получили травмы", - говорится в сообщении полиции.Как уточнили в региональном главке МВД, в ДТП погибли три человека и три пострадали.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, в больницу Волгограда были доставлены двое мужчин и одна женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Ее перевели в реанимацию.
https://ria.ru/20231005/dtp-1900623959.html
волгоградская область
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волгоградская область, городищенский район, происшествия
Волгоградская область, Городищенский район, Происшествия
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека
В Волгоградской области 4 человека погибли при столкновении фуры с легковушкой
ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости.
Четыре человека погибли и еще двое пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону в Telegram-канале
.
По информации ведомства, ДТП произошло около 16.00 на трассе в Городищенском районе.
"По предварительным данным, в результате аварии четыре человека погибли, двое получили травмы", - говорится в сообщении полиции.
Как уточнили в региональном главке МВД, в ДТП погибли три человека и три пострадали.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, в больницу Волгограда были доставлены двое мужчин и одна женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Ее перевели в реанимацию.
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