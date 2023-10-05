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В Крыму водитель иномарки сбежал с места ДТП, где погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2023
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11:25 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/dtp-1900623959.html
В Крыму водитель иномарки сбежал с места ДТП, где погибли два человека
В Крыму водитель иномарки сбежал с места ДТП, где погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2023
В Крыму водитель иномарки сбежал с места ДТП, где погибли два человека
Правоохранители ищут водителя, чья Skoda Octavia улетела в кювет и перевернулась на объездной Симферополя, в результате чего два пассажира погибли на месте и... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:25
2023-10-05T11:25
происшествия
симферополь
skoda octavia
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Правоохранители ищут водителя, чья Skoda Octavia улетела в кювет и перевернулась на объездной Симферополя, в результате чего два пассажира погибли на месте и еще трое получили травмы, сообщила пресс-служба МВД по Крыму в Telegram-канале. ДТП произошло в 00.10 в четверг на автодороге "Западный обход г. Симферополя" на участке дороги Дубки-Левадки. По предварительным данным, 21-летний водитель, двигаясь в сторону Симферополя со значительным превышением скорости, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части влево в обочину с последующим опрокидыванием. В Skoda Octavia находились еще пять человек. "В результате ДТП три пассажира получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, еще двое скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия. Его местонахождение устанавливается", - сообщили в полиции. Ход расследования контролирует республиканская прокуратура.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, симферополь, skoda octavia
Происшествия, Симферополь, Skoda Octavia
В Крыму водитель иномарки сбежал с места ДТП, где погибли два человека

В Симферополе ищут водителя Skoda, устроившего ДТП, в котором погибли 2 человека

© Фото : МВД Крым/TelegramДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : МВД Крым/Telegram
ДТП в Симферопольском районе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Правоохранители ищут водителя, чья Skoda Octavia улетела в кювет и перевернулась на объездной Симферополя, в результате чего два пассажира погибли на месте и еще трое получили травмы, сообщила пресс-служба МВД по Крыму в Telegram-канале.
ДТП произошло в 00.10 в четверг на автодороге "Западный обход г. Симферополя" на участке дороги Дубки-Левадки. По предварительным данным, 21-летний водитель, двигаясь в сторону Симферополя со значительным превышением скорости, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части влево в обочину с последующим опрокидыванием. В Skoda Octavia находились еще пять человек.
«
"В результате ДТП три пассажира получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, еще двое скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия. Его местонахождение устанавливается", - сообщили в полиции.
Ход расследования контролирует республиканская прокуратура.
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