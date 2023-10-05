https://ria.ru/20231005/dtp-1900623959.html

В Крыму водитель иномарки сбежал с места ДТП, где погибли два человека

В Крыму водитель иномарки сбежал с места ДТП, где погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2023

В Крыму водитель иномарки сбежал с места ДТП, где погибли два человека

Правоохранители ищут водителя, чья Skoda Octavia улетела в кювет и перевернулась на объездной Симферополя, в результате чего два пассажира погибли на месте и... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:25

2023-10-05T11:25

2023-10-05T11:25

происшествия

симферополь

skoda octavia

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Правоохранители ищут водителя, чья Skoda Octavia улетела в кювет и перевернулась на объездной Симферополя, в результате чего два пассажира погибли на месте и еще трое получили травмы, сообщила пресс-служба МВД по Крыму в Telegram-канале. ДТП произошло в 00.10 в четверг на автодороге "Западный обход г. Симферополя" на участке дороги Дубки-Левадки. По предварительным данным, 21-летний водитель, двигаясь в сторону Симферополя со значительным превышением скорости, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части влево в обочину с последующим опрокидыванием. В Skoda Octavia находились еще пять человек. "В результате ДТП три пассажира получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, еще двое скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия. Его местонахождение устанавливается", - сообщили в полиции. Ход расследования контролирует республиканская прокуратура.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, симферополь, skoda octavia