https://ria.ru/20231005/dsnv-1900764571.html

В США оценили перспективы выработки договора с Россией на замену ДСНВ

В США оценили перспективы выработки договора с Россией на замену ДСНВ - РИА Новости, 05.10.2023

В США оценили перспективы выработки договора с Россией на замену ДСНВ

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что сейчас затруднительно вести диалог с РФ о соглашении на замену договора о... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:54

2023-10-05T17:54

2023-10-05T18:14

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что сейчас затруднительно вести диалог с РФ о соглашении на замену договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но надежда "есть всегда"."Всегда есть надежда", - сказала она в ходе мероприятия в Центре Стимсона, отвечая на соответствующий вопрос.При этом Дженкинс отметила, что с учетом ведения боевых действий на Украине соответствующее обсуждение является затруднительным.Тем не менее, США дали понять, что "готовы сесть и поговорить о ядерных проблемах", подчеркнула она.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее отметил, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.

https://ria.ru/20230803/dsnv-1887892004.html

https://ria.ru/20230623/dsnv-1880003138.html

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сша, россия, владимир путин, украина, анатолий антонов, сергей рябков, нато