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В США оценили перспективы выработки договора с Россией на замену ДСНВ - РИА Новости, 05.10.2023
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17:54 05.10.2023 (обновлено: 18:14 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/dsnv-1900764571.html
В США оценили перспективы выработки договора с Россией на замену ДСНВ
В США оценили перспективы выработки договора с Россией на замену ДСНВ - РИА Новости, 05.10.2023
В США оценили перспективы выработки договора с Россией на замену ДСНВ
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что сейчас затруднительно вести диалог с РФ о соглашении на замену договора о... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:54
2023-10-05T18:14
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что сейчас затруднительно вести диалог с РФ о соглашении на замену договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но надежда "есть всегда"."Всегда есть надежда", - сказала она в ходе мероприятия в Центре Стимсона, отвечая на соответствующий вопрос.При этом Дженкинс отметила, что с учетом ведения боевых действий на Украине соответствующее обсуждение является затруднительным.Тем не менее, США дали понять, что "готовы сесть и поговорить о ядерных проблемах", подчеркнула она.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее отметил, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
https://ria.ru/20230803/dsnv-1887892004.html
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сша, россия, владимир путин, украина, анатолий антонов, сергей рябков, нато
США, Россия, Владимир Путин, Украина, Анатолий Антонов, Сергей Рябков, НАТО
В США оценили перспективы выработки договора с Россией на замену ДСНВ

Замгоссекретаря США: диалог с РФ по договору на замену ДСНВ сейчас затруднителен

© Пресс-служба МО РФ | Перейти в медиабанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
© Пресс-служба МО РФ
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Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что сейчас затруднительно вести диалог с РФ о соглашении на замену договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но надежда "есть всегда".
"Всегда есть надежда", - сказала она в ходе мероприятия в Центре Стимсона, отвечая на соответствующий вопрос.
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При этом Дженкинс отметила, что с учетом ведения боевых действий на Украине соответствующее обсуждение является затруднительным.
Тем не менее, США дали понять, что "готовы сесть и поговорить о ядерных проблемах", подчеркнула она.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее отметил, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
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СШАРоссияВладимир ПутинУкраинаАнатолий АнтоновСергей РябковНАТО
 
 
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