https://ria.ru/20231005/donbass-1900754609.html

Путин объяснил, чем продиктованы действия России в Донбассе

Путин объяснил, чем продиктованы действия России в Донбассе - РИА Новости, 05.10.2023

Путин объяснил, чем продиктованы действия России в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что действия России в Донбассе в первую очередь связаны с защитой людей. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:30

2023-10-05T17:30

2023-10-05T18:05

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

владимир путин

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что действия России в Донбассе в первую очередь связаны с защитой людей."Наши действия на том же Донбассе прежде всего продиктованы главным образом защитой людей. В этом смысл весь", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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"Мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей" – Путин об СВО "Мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей" – Путин об СВО 2023-10-05T17:30 true PT0M48S

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россия, донбасс, владимир путин