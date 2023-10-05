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В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/donbass-1900664740.html
В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта
В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта - РИА Новости, 05.10.2023
В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта
От украинских обстрелов за время боевых действий в ДНР погибли 230 детей, 821 получил ранения, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:09
2023-10-05T13:09
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
дарья морозова
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. От украинских обстрелов за время боевых действий в ДНР погибли 230 детей, 821 получил ранения, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проблеме нарушения прав детей на Украине. "Только на территории Донецкой Народной Республики за девять лет боевых действий в результате украинских обстрелов погибло 230 деток. Получили ранения различной степени тяжести 821 ребенок, многие из них остались сиротами, более 30 детей остались инвалидами", - сказала Морозова.
https://ria.ru/20230926/deti-1898701254.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, дарья морозова, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта

Морозова: в ДНР с 2014 года от украинских обстрелов погибли 230 детей

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПогибшие дети Донбасса
Погибшие дети Донбасса - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Погибшие дети Донбасса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. От украинских обстрелов за время боевых действий в ДНР погибли 230 детей, 821 получил ранения, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проблеме нарушения прав детей на Украине.
«
"Только на территории Донецкой Народной Республики за девять лет боевых действий в результате украинских обстрелов погибло 230 деток. Получили ранения различной степени тяжести 821 ребенок, многие из них остались сиротами, более 30 детей остались инвалидами", - сказала Морозова.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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