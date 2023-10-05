https://ria.ru/20231005/donbass-1900664740.html
В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта
В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта - РИА Новости, 05.10.2023
В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта
От украинских обстрелов за время боевых действий в ДНР погибли 230 детей, 821 получил ранения, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:09
2023-10-05T13:09
2023-10-05T13:09
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
дарья морозова
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. От украинских обстрелов за время боевых действий в ДНР погибли 230 детей, 821 получил ранения, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проблеме нарушения прав детей на Украине. "Только на территории Донецкой Народной Республики за девять лет боевых действий в результате украинских обстрелов погибло 230 деток. Получили ранения различной степени тяжести 821 ребенок, многие из них остались сиротами, более 30 детей остались инвалидами", - сказала Морозова.
https://ria.ru/20230926/deti-1898701254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, дарья морозова, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта
Морозова: в ДНР с 2014 года от украинских обстрелов погибли 230 детей