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Доллар второй раз за неделю поднялся до 100 рублей

Доллар второй раз за неделю поднялся до 100 рублей - РИА Новости, 05.10.2023

Доллар второй раз за неделю поднялся до 100 рублей

Курс рубля в четверг снижается: доллар второй раз на неделе стоит выше 100 рублей, юань дорожает до 13,67 рубля, евро – до 105,33 рубля, следует из данных... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:22

2023-10-05T17:22

2023-10-05T17:26

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валюта

россия

экономика

доллар

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Курс рубля в четверг снижается: доллар второй раз на неделе стоит выше 100 рублей, юань дорожает до 13,67 рубля, евро – до 105,33 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.15 мск растет на 48 копеек, до 100,06 рубля, юаня - на 4 копейки, до 13,67 рубля, евро – на 57 копеек, до 105,33 рубля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, валюта, россия, экономика, доллар