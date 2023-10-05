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Доллар второй раз за неделю поднялся до 100 рублей - РИА Новости, 05.10.2023
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17:22 05.10.2023 (обновлено: 17:26 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/dollar-1900751208.html
Доллар второй раз за неделю поднялся до 100 рублей
Доллар второй раз за неделю поднялся до 100 рублей - РИА Новости, 05.10.2023
Доллар второй раз за неделю поднялся до 100 рублей
Курс рубля в четверг снижается: доллар второй раз на неделе стоит выше 100 рублей, юань дорожает до 13,67 рубля, евро – до 105,33 рубля, следует из данных... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:22
2023-10-05T17:26
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Курс рубля в четверг снижается: доллар второй раз на неделе стоит выше 100 рублей, юань дорожает до 13,67 рубля, евро – до 105,33 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.15 мск растет на 48 копеек, до 100,06 рубля, юаня - на 4 копейки, до 13,67 рубля, евро – на 57 копеек, до 105,33 рубля.
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московская биржа, валюта, россия, экономика, доллар
Московская биржа, Валюта, Россия, Экономика, Доллар
Доллар второй раз за неделю поднялся до 100 рублей

Мосбиржа: доллар второй раз за неделю поднялся до 100 рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют в Москве
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка возле пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Курс рубля в четверг снижается: доллар второй раз на неделе стоит выше 100 рублей, юань дорожает до 13,67 рубля, евро – до 105,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.15 мск растет на 48 копеек, до 100,06 рубля, юаня - на 4 копейки, до 13,67 рубля, евро – на 57 копеек, до 105,33 рубля.
 
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