https://ria.ru/20231005/dokhody-1900757507.html

Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов

Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов

В России, в отличие от Европы, реальные доходы населения выросли более чем на 12 процентов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:34

2023-10-05T17:34

2023-10-05T18:45

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900756112_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_720f9b1d545f7b00041700e6779f5b42.jpg

СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. В России, в отличие от Европы, реальные доходы населения выросли более чем на 12 процентов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."У нас есть проблемы, в том числе они касаются дефицита рабочей силы. Но за этим следуют и некоторые другие вопросы. Но у нас растут реальные располагаемые доходы населения. Если в Европе они упали, у нас подросли больше чем на 12 процентов", — отметил глава государства.Он также обратил внимание, что безработица в России достигла рекордно низкого уровня."У нас рекордно низкая безработица — три процента — установилась и стабилизировалась", — уточнил Путин. В целом, по словам президента, страна преодолела все проблемы, возникшие после введения западных санкций, и начала следующий этап развития на новой базе.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит с 2 по 5 октября в Сочи. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания. Сначала он выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских специалистов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899153850.html

https://ria.ru/20230914/byudzhet-1896198911.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин