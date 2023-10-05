Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 05.10.2023 (обновлено: 18:45 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/dokhody-1900757507.html
Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов
Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов
В России, в отличие от Европы, реальные доходы населения выросли более чем на 12 процентов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:34
2023-10-05T18:45
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900756112_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_720f9b1d545f7b00041700e6779f5b42.jpg
СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. В России, в отличие от Европы, реальные доходы населения выросли более чем на 12 процентов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."У нас есть проблемы, в том числе они касаются дефицита рабочей силы. Но за этим следуют и некоторые другие вопросы. Но у нас растут реальные располагаемые доходы населения. Если в Европе они упали, у нас подросли больше чем на 12 процентов", — отметил глава государства.Он также обратил внимание, что безработица в России достигла рекордно низкого уровня."У нас рекордно низкая безработица — три процента — установилась и стабилизировалась", — уточнил Путин. В целом, по словам президента, страна преодолела все проблемы, возникшие после введения западных санкций, и начала следующий этап развития на новой базе.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит с 2 по 5 октября в Сочи. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания. Сначала он выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских специалистов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899153850.html
https://ria.ru/20230914/byudzhet-1896198911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900756112_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4dda37f799108fe92bdfd5bfdf2f15e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов

Владимир Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. В России, в отличие от Европы, реальные доходы населения выросли более чем на 12 процентов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"У нас есть проблемы, в том числе они касаются дефицита рабочей силы. Но за этим следуют и некоторые другие вопросы. Но у нас растут реальные располагаемые доходы населения. Если в Европе они упали, у нас подросли больше чем на 12 процентов", — отметил глава государства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Мишустин сообщил, что экономика России прошла наиболее сложный период
28 сентября, 12:14
Он также обратил внимание, что безработица в России достигла рекордно низкого уровня.
"У нас рекордно низкая безработица — три процента — установилась и стабилизировалась", — уточнил Путин.
В целом, по словам президента, страна преодолела все проблемы, возникшие после введения западных санкций, и начала следующий этап развития на новой базе.
В этом году заседание клуба "Валдай" проходит с 2 по 5 октября в Сочи. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания. Сначала он выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских специалистов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Прошла адаптацию: Россия получила неожиданные доходы
14 сентября, 08:00
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала