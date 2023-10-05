https://ria.ru/20231005/den_uchitelya-1900124063.html

Всемирный день учителя

Всемирный день учителя - РИА Новости, 05.10.2023

Всемирный день учителя

Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник отмечается с 1994 года и посвящен годовщине принятия... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T01:00

2023-10-05T01:00

2023-10-05T01:00

год педагога и наставника

справки

россия

московская область (подмосковье)

африка

юнеско

юнисеф

оон

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Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник отмечается с 1994 года и посвящен годовщине принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей от 5 октября 1966 года. В документе закреплены положения о правах и обязанностях учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда.В дополнение к этому документу, в 1997 году Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендацию о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.Проведение Всемирного дня учителя – это повод выразить поддержку педагогам, которая им необходима для раскрытия их таланта и призвания.Мероприятие проводится МОТ, ЮНИСЕФ и международной федерацией профсоюзов учителей Education International (EI).Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме.Тема 2023 года – "Учителя для качественного образования: Глобальная необходимость борьбы с нехваткой учителей". Главный вопрос на повестке дня: как остановить сокращение числа учителей и какие меры следует принять для привлечения людей в профессию учителя по всему миру. С целью повышения престижа профессии учителя и демонстрации ее ценности в ходе мероприятий будут проанализированы проблемы, показаны вдохновляющие методы привлечения, удержания и мотивирования учителей и педагогов. Также будут рассмотрены способы выражения признания и активной поддержки учителей в сфере образования, на уровне общества, семьи.По оценкам ЮНЕСКО, чтобы достичь цели обеспечения всеобщего начального образования к 2030 году, дополнительно потребуется 69 миллионов учителей. Наиболее остро эта проблема стоит в странах Африки к югу от Сахары. Для обеспечения всеобщего базового образования к 2030 году потребуется дополнительно 24,4 миллиона учителей начальной школы и около 44,4 миллиона учителей средней.В ЮНЕСКО отмечают, что глобальные изменения, которые произошли в мире за последние несколько лет (санитарный кризис, конфликты и насилие, социальное неравенство, демографические изменения, цифровизация и деградация окружающей среды), заставили международное сообщество задуматься о будущем образования и роли, которую оно играет в решении этих проблем.Пандемия COVID-19 показала, что учителя являются движущей силой систем образования, без которых невозможно обеспечить инклюзивное и качественное образование для каждого учащегося. Большинству из них пришлось реорганизовать и адаптировать учебно-воспитательные процессы, в частности, связанные с онлайн- и дистанционным обучением, а также участвовать в обеспечении материальной безопасности обучающихся и их семей, оказании им социально-эмоциональной и психологической поддержки.В ЮНЕСКО отмечают, что образование всегда играло важную роль в преобразовании общества, а потому, чтобы сформировать устойчивое будущее, само образование должно быть преобразовано. В ООН заявляют, что сегодня система образования переживает потрясения. Более 90% детей в мире прервали свое обучение из-за пандемии COVID-19 – крупнейшего в истории нарушения процесса образования. Системы образования должны адаптироваться к меняющимся профессиональным навыкам, чтобы обучение было более ориентированным на ученика, технологичным, динамичным, инклюзивным, совместным и популяризирующим творческий подход.В Организации призывают разработать альтернативные варианты для тех, кто остался за бортом традиционной системы образования, чтобы они могли приобрести необходимые навыки для жизни и иметь возможность повышать квалификацию.В 2008 году для поддержки улучшения качества преподавания и обучения в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР) – качественное образование для всех к 2030 году (Цель 4) – была учреждена премия ЮНЕСКО-Хамдана. Она присуждается раз в два года при поддержке Фонда Хамдана бин Рашида Аль-Мактума (Фонд Хамдана, ОАЭ) за выдающиеся академические достижения. Сумма премии составляет 300 тысяч долларов, которая делятся между тремя победителями, чьи проекты направлены на повышение производительности учителей во всем мире. Их выбирает международное жюри из пяти профессионалов, имеющих большой опыт и знания в области педагогики. В 2022 году лауреатами стали три инновационные программы: Apprendre en paix, Enseigner sans violence ("Обучение в условиях мира, образование без насилия", Бенин), "Проект TAMAM по реформе школьного образования" Американского университета (Бейрут, Ливан) и "Подготовка учителей для преобразования Гаити" PH4 Global (Гаити). В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя в РФ отмечается 5 октября. Педагог не просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия. Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во всей взрослой жизни человека. Как бы далеко вперед ни шагали современные технологии, они не могут заменить живое общение, передать всю полноту, многогранность постижения, передачи знаний. Это совместное творчество ученика и учителя. Роль наставника в образовании и воспитании остается важнейшей и определяющей. Согласно докладу правительства России Федеральному Собранию РФ о реализации государственной политики в сфере образования (2023), в образовательных организациях всех уровней образования на начало 2022/2023 учебного года работало 2 430,2 миллиона педагогов, в том числе: в дошкольном образовании – 665,9 тысяч человек, в общем образовании – 1 348,5 миллиона человек, в среднем профессиональном образовании – 200,7 тысяч человек, в высшем образовании – 215,1 тысяч человек. В России в свой профессиональный праздник учителя получают поздравления от учеников. День учителя также отмечают работники детских садов и вузов.Указом президента России 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника.Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника направлены на повышение престижа профессии учителя. В 2023 году проходят форумы и конференции, конкурсы и телешоу. В эфире телеканала "Россия" транслируется шоу "Классная тема!". Проект, посвященный современным учителям, призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии будущего.Он организован министерством просвещения РФ и телеканалом "Россия 1" при поддержке компании VK.2-8 октября в России проходит Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника. В эти дни подводят итоги ключевых всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования. В новом формате проходит Форум классных руководителей (3-7 октября) в Москве, а также пройдут пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ (5-6 октября) и собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов.Также проходят мероприятия по празднованию 200-летия со дня рождения выдающегося русского педагога Константина Ушинского (1823-1870). Во внутреннем дворе Московского педагогического государственного университета открыли скульптурно-архитектурная композиция, посвященная ему. Традиционно в День учителя или накануне проходит награждение победителей Всероссийского конкурса "Учитель года". Он ведет свою историю с 1990 года.В 2023 году он проводится в 34-й раз. Финальные состязания конкурса проходят в Подмосковье, где живет и работает победитель 2022 года Дмитрий Лутовинов – учитель истории школы № 16 города Орехово-Зуево (Московская область). В состязании участвуют 90 человек: педагоги городских и сельских школ, разных возрастов и с разным педагогическим стажем. В 2023 году в конкурсе приняли участие более 100 тысяч учителей из 89 субъектов России, из них на финальное испытание в Московскую область приехали 89 лучших учителей и один победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России". Церемония награждения победителей пройдет в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце 5 октября. Победителю вручат главный приз конкурса – "Большого хрустального пеликана". Впервые он получит главный приз в размере одного миллиона рублей, а призеры – по 500 тысяч рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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