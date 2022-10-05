https://ria.ru/20221005/uchitel-1821138042.html

Всемирный день учителя

Всемирный день учителя - РИА Новости, 05.10.2022

Всемирный день учителя

Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T01:09

2022-10-05T01:09

2022-10-05T01:09

справки

россия

день учителя

всемирный день учителя

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Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первый международный документ о правовом статусе работников образования. В рекомендациях закреплены права и обязанности учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда.Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться.Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года: "Преобразование образования начинается с учителей".В ЮНЕСКО отмечают, что глобальные изменения, которые произошли в мире за последние несколько лет (санитарный кризис, конфликты с применением насилия, социальное неравенство, демографические изменения, цифровой поворот и ухудшение состояния окружающей среды), заставили международное сообщество задуматься о будущем образования и роли, которую оно играет в решении этих проблем.Пандемия COVID-19 показала, что учителя являются движущей силой систем образования, без которых невозможно обеспечить инклюзивное и справедливое качественное образование для каждого учащегося. Большинству из них пришлось реорганизовать и адаптировать учебно-воспитательные процессы, в частности связанные с онлайн- и дистанционным обучением, а также принять участие в мероприятиях по обеспечению материальной безопасности обучающихся и их семей, оказанию социально-эмоциональной и психологической поддержки учащихся и их семей.В ЮНЕСКО отмечают, что образование всегда играло важную роль в преобразовании человеческого общества, поэтому, чтобы сформировать устойчивое будущее, само образование должно быть преобразовано.В ООН заявляют, что системы образования должны адаптироваться к меняющимся профессиональным навыкам, чтобы обучение было более ориентированным на ученика, технологичным, динамичным, инклюзивным, совместным и популяризирующим творческий подход. Учебные ресурсы должны развиваться, чтобы отражать эти изменения в методах преподавания и обучения.В Организации призывают разработать альтернативные варианты для тех, кто остался за бортом традиционной системы образования, чтобы они могли приобрести необходимые навыки для жизни и иметь возможность повышать квалификацию.В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 октября. Учитель не просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия. Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во всей взрослой жизни человека.Как бы далеко вперед ни шагали современные технологии, они не могут заменить живое общение, передать всю полноту, многогранность постижения, передачи знаний. Это действительно совместное творчество ученика и учителя. Роль наставника в образовании и воспитании остается важнейшей и определяющей.По данным Минпросвещения, в России более 1,5 миллиона школьных учителей, которые в свой профессиональный праздник получат поздравления от учеников, День учителя также отметят работники детских садов и вузов.Традиционно в этот день или накануне проходит награждение победителей конкурса "Учитель года", который проводится с 1990 года.В 2022 году праздничный концерт, посвященный Дню учителя, и церемония награждения победителей конкурса пройдет в Государственном Кремлевском дворце.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, день учителя, всемирный день учителя