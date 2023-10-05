https://ria.ru/20231005/chemezov-1900732575.html

СБУ уведомила о подозрении гендиректора "Ростеха"

СБУ уведомила о подозрении гендиректора "Ростеха" - РИА Новости, 05.10.2023

СБУ уведомила о подозрении гендиректора "Ростеха"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что уведомила о подозрении гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова из-за... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:38

2023-10-05T16:38

2023-10-05T16:38

специальная военная операция на украине

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сергей чемезов

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что уведомила о подозрении гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова из-за работы с Минобороны РФ. "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили Чемезову подозрение по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины ("финансирование действий, осуществленных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины")", - говорится в публикации. В спецслужбе утверждают, что компании госкорпорации "Ростех" производят более 80% военной техники, вооружений и боеприпасов, используемых ВС РФ. Следователи СБУ "задокументировали факты передачи" корпорацией различных видов боевой техники и вооружений на нужды Минобороны РФ, в связи с чем и было принято решение уведомить о подозрении. Отмечается, что ведомство предпринимает "комплексные действия" для привлечения Чемезова к ответственности. На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, чиновников, политических, общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры. Никто из них привлечен к ответственности не был.

https://ria.ru/20230905/fridman-1894318139.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сергей чемезов, служба безопасности украины, ростех, в мире, ситуация в днр и лнр