Рейтинг@Mail.ru
СБУ уведомила о подозрении гендиректора "Ростеха" - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/chemezov-1900732575.html
СБУ уведомила о подозрении гендиректора "Ростеха"
СБУ уведомила о подозрении гендиректора "Ростеха" - РИА Новости, 05.10.2023
СБУ уведомила о подозрении гендиректора "Ростеха"
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что уведомила о подозрении гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова из-за... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:38
2023-10-05T16:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей чемезов
служба безопасности украины
ростех
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_14c1ca75733496e2e414786f2fdf939b.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что уведомила о подозрении гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова из-за работы с Минобороны РФ. "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили Чемезову подозрение по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины ("финансирование действий, осуществленных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины")", - говорится в публикации. В спецслужбе утверждают, что компании госкорпорации "Ростех" производят более 80% военной техники, вооружений и боеприпасов, используемых ВС РФ. Следователи СБУ "задокументировали факты передачи" корпорацией различных видов боевой техники и вооружений на нужды Минобороны РФ, в связи с чем и было принято решение уведомить о подозрении. Отмечается, что ведомство предпринимает "комплексные действия" для привлечения Чемезова к ответственности. На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, чиновников, политических, общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры. Никто из них привлечен к ответственности не был.
https://ria.ru/20230905/fridman-1894318139.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bee729f41429653cdf7395f2af2df10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей чемезов, служба безопасности украины, ростех, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Чемезов, Служба безопасности Украины, Ростех, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ уведомила о подозрении гендиректора "Ростеха"

СБУ уведомила о подозрении главу "Ростеха" Чемезова из-за работы с Минобороны

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что уведомила о подозрении гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова из-за работы с Минобороны РФ.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили Чемезову подозрение по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины ("финансирование действий, осуществленных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины")", - говорится в публикации.
В спецслужбе утверждают, что компании госкорпорации "Ростех" производят более 80% военной техники, вооружений и боеприпасов, используемых ВС РФ. Следователи СБУ "задокументировали факты передачи" корпорацией различных видов боевой техники и вооружений на нужды Минобороны РФ, в связи с чем и было принято решение уведомить о подозрении. Отмечается, что ведомство предпринимает "комплексные действия" для привлечения Чемезова к ответственности.
На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, чиновников, политических, общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры. Никто из них привлечен к ответственности не был.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
На Украине завели новое дело против Фридмана
5 сентября, 15:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ЧемезовСлужба безопасности УкраиныРостехВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала