СБУ уведомила о подозрении гендиректора "Ростеха"
СБУ уведомила о подозрении главу "Ростеха" Чемезова из-за работы с Минобороны
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что уведомила о подозрении гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова из-за работы с Минобороны РФ.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили Чемезову подозрение по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины ("финансирование действий, осуществленных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины")", - говорится в публикации.
В спецслужбе утверждают, что компании госкорпорации "Ростех" производят более 80% военной техники, вооружений и боеприпасов, используемых ВС РФ. Следователи СБУ "задокументировали факты передачи" корпорацией различных видов боевой техники и вооружений на нужды Минобороны РФ, в связи с чем и было принято решение уведомить о подозрении. Отмечается, что ведомство предпринимает "комплексные действия" для привлечения Чемезова к ответственности.
На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, чиновников, политических, общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры. Никто из них привлечен к ответственности не был.