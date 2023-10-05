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Путин рассказал о прогнозах по дефициту бюджета России в 2023 году
Путин рассказал о прогнозах по дефициту бюджета России в 2023 году - РИА Новости, 05.10.2023
Путин рассказал о прогнозах по дефициту бюджета России в 2023 году
По итогам 2023 года дефицит бюджета России ожидается в 1%, а в ближайшие годы на 2024 и 2025 - такой же, в 1%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:55
2023-10-05T17:55
2023-10-05T17:55
международный дискуссионный клуб "валдай"
экономика
владимир путин
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. По итогам 2023 года дефицит бюджета России ожидается в 1%, а в ближайшие годы на 2024 и 2025 - такой же, в 1%, заявил президент России Владимир Путин. "У нас в конечном итоге по результатам года будет определенный дефицит, ну где-то в районе 1% и в ближайшие годы - на 2024 и 2025 - где-то мы рассчитываем, что дефицит будет в районе этого одного процента. У нас рекордно низкая безработица - 3%, установилась и стабилизировалась", - заявил глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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международный дискуссионный клуб "валдай", экономика, владимир путин, россия
Международный дискуссионный клуб "Валдай", Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о прогнозах по дефициту бюджета России в 2023 году
Путин: в России прогнозируют дефицит бюджета в один процент по итогам 2023 года