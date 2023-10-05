https://ria.ru/20231005/burevestnik-1900774048.html

Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник"

Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 05.10.2023

Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник"

Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:18

2023-10-05T18:18

2023-10-05T18:54

владимир путин

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/50/1524925032_0:1:1908:1074_1920x0_80_0_0_85fb711462d7dcf7f6b8d67bc9899425.png

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой", — отметил президент.О создании новых видов вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, в том числе "Буревестника", глава государства сообщил 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному Собранию.Кроме того, российский лидер сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время."Мы фактически закончили работу над "Сарматом" — над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", — уточнил Путин.Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/putin-1900772812.html

https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия