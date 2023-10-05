https://ria.ru/20231005/burevestnik-1900774048.html
Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник"
Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 05.10.2023
Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник"
Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:18
2023-10-05T18:18
2023-10-05T18:54
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой", — отметил президент.О создании новых видов вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, в том числе "Буревестника", глава государства сообщил 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному Собранию.Кроме того, российский лидер сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время."Мы фактически закончили работу над "Сарматом" — над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", — уточнил Путин.Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231005/putin-1900772812.html
https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник"
Путин: проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты "Буревестник"
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании
Международного дискуссионного клуба "Валдай".
«
"Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой", — отметил президент.
О создании новых видов вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, в том числе "Буревестника", глава государства сообщил 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному Собранию.
"Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.
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Кроме того, российский лидер сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время.
«
"Мы фактически закончили работу над "Сарматом" — над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", — уточнил Путин.
"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.
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