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Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 05.10.2023
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18:18 05.10.2023 (обновлено: 18:54 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/burevestnik-1900774048.html
Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник"
Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 05.10.2023
Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник"
Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:18
2023-10-05T18:54
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".&quot;Проведено последнее успешное испытание &quot;Буревестника&quot; — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой&quot;, — отметил президент.О создании новых видов вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, в том числе "Буревестника", глава государства сообщил 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному Собранию.Кроме того, российский лидер сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время.&quot;Мы фактически закончили работу над &quot;Сарматом&quot; — над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры&quot;, — уточнил Путин.Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/putin-1900772812.html
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник"

Путин: проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты "Буревестник"

© РИА Новости / Минобороны РФИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Минобороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
«

"Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой", — отметил президент.

О создании новых видов вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, в том числе "Буревестника", глава государства сообщил 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному Собранию.

"Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.

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Кроме того, российский лидер сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время.
«

"Мы фактически закончили работу над "Сарматом" — над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", — уточнил Путин.

"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".

Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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