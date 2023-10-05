https://ria.ru/20231005/briks-1900798767.html

Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС

Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС - РИА Новости, 05.10.2023

Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС

БРИКС нужна не единая валюта, надо наладить систему расчетов в нацвалютах и финансовую логистику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:55

2023-10-05T19:55

2023-10-05T20:18

экономика

брикс

в мире

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. БРИКС нужна не единая валюта, надо наладить систему расчетов в нацвалютах и финансовую логистику, заявил президент России Владимир Путин."Что касается БРИКС, то нам сейчас нужно не единую валюту создавать, а нам нужно наладить систему расчётов, создавать финансовую логистику с тем, чтобы обеспечить расчёт между нашими государствами, переходить на расчёты в национальных валютах, при этом понимая, что происходит с нашими национальными валютами, макроэкономические показатели наших экономик иметь в виду, при этом и курсовые разницы, инфляционные процессы. Непростая ситуация, но она решаемая. Над этим надо работать", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, вопрос создание единой валюты обсуждали с экспертами и теоретически это возможно."Для того чтобы к этому когда-то подойти, нужно добиться определённого паритета в развитии экономик стран. Это очень дальняя перспектива… Еврозона перешла к евро – единой валюте, не подумав о том, как она будет работать в отношении стран с разным уровнем экономического развития, и возникли проблемы. Ну зачем нам наступать на те же самые грабли?"- отметил Путин.Президент добавил, что надо работать над совершенствованием всей финансовой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230821/briks-1891252744.html

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экономика, брикс, в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"