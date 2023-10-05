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Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС - РИА Новости, 05.10.2023
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19:55 05.10.2023 (обновлено: 20:18 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/briks-1900798767.html
Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС
Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС - РИА Новости, 05.10.2023
Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС
БРИКС нужна не единая валюта, надо наладить систему расчетов в нацвалютах и финансовую логистику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:55
2023-10-05T20:18
экономика
брикс
в мире
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. БРИКС нужна не единая валюта, надо наладить систему расчетов в нацвалютах и финансовую логистику, заявил президент России Владимир Путин."Что касается БРИКС, то нам сейчас нужно не единую валюту создавать, а нам нужно наладить систему расчётов, создавать финансовую логистику с тем, чтобы обеспечить расчёт между нашими государствами, переходить на расчёты в национальных валютах, при этом понимая, что происходит с нашими национальными валютами, макроэкономические показатели наших экономик иметь в виду, при этом и курсовые разницы, инфляционные процессы. Непростая ситуация, но она решаемая. Над этим надо работать", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, вопрос создание единой валюты обсуждали с экспертами и теоретически это возможно."Для того чтобы к этому когда-то подойти, нужно добиться определённого паритета в развитии экономик стран. Это очень дальняя перспектива… Еврозона перешла к евро – единой валюте, не подумав о том, как она будет работать в отношении стран с разным уровнем экономического развития, и возникли проблемы. Ну зачем нам наступать на те же самые грабли?"- отметил Путин.Президент добавил, что надо работать над совершенствованием всей финансовой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, брикс, в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, БРИКС, В мире, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС

Путин не видит необходимости в создании единой валюты БРИКС в настоящее время

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге . Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. БРИКС нужна не единая валюта, надо наладить систему расчетов в нацвалютах и финансовую логистику, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается БРИКС, то нам сейчас нужно не единую валюту создавать, а нам нужно наладить систему расчётов, создавать финансовую логистику с тем, чтобы обеспечить расчёт между нашими государствами, переходить на расчёты в национальных валютах, при этом понимая, что происходит с нашими национальными валютами, макроэкономические показатели наших экономик иметь в виду, при этом и курсовые разницы, инфляционные процессы. Непростая ситуация, но она решаемая. Над этим надо работать", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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По его словам, вопрос создание единой валюты обсуждали с экспертами и теоретически это возможно.
"Для того чтобы к этому когда-то подойти, нужно добиться определённого паритета в развитии экономик стран. Это очень дальняя перспектива… Еврозона перешла к евро – единой валюте, не подумав о том, как она будет работать в отношении стран с разным уровнем экономического развития, и возникли проблемы. Ну зачем нам наступать на те же самые грабли?"- отметил Путин.
Президент добавил, что надо работать над совершенствованием всей финансовой системы.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ЭкономикаБРИКСВ миреВладимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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