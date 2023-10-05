https://ria.ru/20231005/briks-1900791457.html

Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС

Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС - РИА Новости, 05.10.2023

Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности вхождения Алжира в БРИКС, заявил, что этот вопрос нужно проработать спокойно. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:21

2023-10-05T19:21

2023-10-05T19:48

алжир (провинция)

брикс

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности вхождения Алжира в БРИКС, заявил, что этот вопрос нужно проработать спокойно."Алжир - наш друг безусловно, традиционный друг в арабском мире, на Севере Африки. Мы считаем, что это пошло бы на пользу организации, но мы безусловно должны проработать эти вопросы со всеми нашими друзьями в рамках БРИКС, в контакте с самим алжирским руководством. Сделать это спокойно, не создавая для организации проблем, а создавая только дополнительные пути для общего развития", - сказал президент, выступая на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

алжир (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алжир (провинция), брикс, владимир путин, россия