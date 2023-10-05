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Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС
Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС - РИА Новости, 05.10.2023
Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности вхождения Алжира в БРИКС, заявил, что этот вопрос нужно проработать спокойно. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:21
2023-10-05T19:21
2023-10-05T19:48
алжир (провинция)
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владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности вхождения Алжира в БРИКС, заявил, что этот вопрос нужно проработать спокойно."Алжир - наш друг безусловно, традиционный друг в арабском мире, на Севере Африки. Мы считаем, что это пошло бы на пользу организации, но мы безусловно должны проработать эти вопросы со всеми нашими друзьями в рамках БРИКС, в контакте с самим алжирским руководством. Сделать это спокойно, не создавая для организации проблем, а создавая только дополнительные пути для общего развития", - сказал президент, выступая на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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алжир (провинция), брикс, владимир путин, россия
Алжир (провинция), БРИКС, Владимир Путин, Россия
Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС
Путин: вопрос о вступлении Алжира в БРИКС нужно проработать спокойно