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Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС - РИА Новости, 05.10.2023
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19:21 05.10.2023 (обновлено: 19:48 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/briks-1900791457.html
Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС
Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС - РИА Новости, 05.10.2023
Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности вхождения Алжира в БРИКС, заявил, что этот вопрос нужно проработать спокойно. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:21
2023-10-05T19:48
алжир (провинция)
брикс
владимир путин
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности вхождения Алжира в БРИКС, заявил, что этот вопрос нужно проработать спокойно."Алжир - наш друг безусловно, традиционный друг в арабском мире, на Севере Африки. Мы считаем, что это пошло бы на пользу организации, но мы безусловно должны проработать эти вопросы со всеми нашими друзьями в рамках БРИКС, в контакте с самим алжирским руководством. Сделать это спокойно, не создавая для организации проблем, а создавая только дополнительные пути для общего развития", - сказал президент, выступая на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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алжир (провинция), брикс, владимир путин, россия
Алжир (провинция), БРИКС, Владимир Путин, Россия
Путин прокомментировал возможность вступления Алжира в БРИКС

Путин: вопрос о вступлении Алжира в БРИКС нужно проработать спокойно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности вхождения Алжира в БРИКС, заявил, что этот вопрос нужно проработать спокойно.
"Алжир - наш друг безусловно, традиционный друг в арабском мире, на Севере Африки. Мы считаем, что это пошло бы на пользу организации, но мы безусловно должны проработать эти вопросы со всеми нашими друзьями в рамках БРИКС, в контакте с самим алжирским руководством. Сделать это спокойно, не создавая для организации проблем, а создавая только дополнительные пути для общего развития", - сказал президент, выступая на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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