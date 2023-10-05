https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900828432.html

Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников

Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 05.10.2023

Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников

Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:18

2023-10-05T23:18

2023-10-05T23:24

белгородская область

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Минобороны вечером в четверг сообщило, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

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белгородская область, белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район