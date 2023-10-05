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Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 05.10.2023 (обновлено: 23:24 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900828432.html
Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников
Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 05.10.2023
Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников
Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:18
2023-10-05T23:24
белгородская область
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Минобороны вечером в четверг сообщило, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
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белгородская область, белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников

Гладков: над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников

© Фото : пресс-служба главы городского округа ИстраОбломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : пресс-служба главы городского округа Истра
Обломки беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Минобороны вечером в четверг сообщило, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:29
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородПроисшествияВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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