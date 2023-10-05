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Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников
Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 05.10.2023
Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников
Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:18
2023-10-05T23:18
2023-10-05T23:24
белгородская область
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Минобороны вечером в четверг сообщило, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
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Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников
Гладков: над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников