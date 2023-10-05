https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900582686.html

Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области

Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области - РИА Новости, 05.10.2023

Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области

Украинские беспилотники ночью атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, есть отключения электричества, его уже восстанавливают, сообщил... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T06:30

2023-10-05T06:30

2023-10-05T07:45

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873395956_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3ee0583b2c4661bc7ca3d9057853fe2.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, есть отключения электричества, его уже восстанавливают, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", — написал Старовойт.Он добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231004/pvo-1900438949.html

https://ria.ru/20231004/belgorod-1900405905.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, происшествия