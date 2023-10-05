https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900582686.html
Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области
Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области - РИА Новости, 05.10.2023
Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области
Украинские беспилотники ночью атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, есть отключения электричества, его уже восстанавливают, сообщил... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:30
2023-10-05T06:30
2023-10-05T07:45
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873395956_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3ee0583b2c4661bc7ca3d9057853fe2.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, есть отключения электричества, его уже восстанавливают, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", — написал Старовойт.Он добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231004/pvo-1900438949.html
https://ria.ru/20231004/belgorod-1900405905.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873395956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92dae697369b0fbf0a263f67938fb9cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия
Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области
Губернатор Старовойт заявил об атаке БПЛА объектов инфраструктуры под Курском