Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 05.10.2023 (обновлено: 07:45 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900582686.html
Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области
Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области - РИА Новости, 05.10.2023
Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области
Украинские беспилотники ночью атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, есть отключения электричества, его уже восстанавливают, сообщил... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:30
2023-10-05T07:45
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873395956_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3ee0583b2c4661bc7ca3d9057853fe2.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, есть отключения электричества, его уже восстанавливают, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", — написал Старовойт.Он добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231004/pvo-1900438949.html
https://ria.ru/20231004/belgorod-1900405905.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873395956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92dae697369b0fbf0a263f67938fb9cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия
Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Курской области

Губернатор Старовойт заявил об атаке БПЛА объектов инфраструктуры под Курском

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, есть отключения электричества, его уже восстанавливают, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", — написал Старовойт.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Нептун"
4 октября, 14:17
Он добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
Осколки снаряда в Белгородской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 80 раз
4 октября, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала