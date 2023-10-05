https://ria.ru/20231005/bespilotnik-1900814560.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2023

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Российская ПВО предотвратила попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ с помощью беспилотника, аппарат был уничтожен над Курской РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T21:29

2023-10-05T21:29

2023-10-05T21:33

специальная военная операция на украине

россия

курская область

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская ПВО предотвратила попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ с помощью беспилотника, аппарат был уничтожен над Курской областью, сообщили в четверг в Минобороны России."Пятого октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью.

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курская область

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2023

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россия, курская область