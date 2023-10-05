https://ria.ru/20231005/belgrad-1900775466.html

Путин: Запад заявил об устаревшей системе ООН, когда НАТО бомбила Белград

Путин: Запад заявил об устаревшей системе ООН, когда НАТО бомбила Белград - РИА Новости, 05.10.2023

Путин: Запад заявил об устаревшей системе ООН, когда НАТО бомбила Белград

Россия часто слышала от западных лидеров, что система ООН устарела и не отвечает потребностям сегодняшнего дня, но это начало звучать в период югославского... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:25

2023-10-05T18:25

2023-10-05T18:25

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия часто слышала от западных лидеров, что система ООН устарела и не отвечает потребностям сегодняшнего дня, но это начало звучать в период югославского кризиса, когда без санкций совета безопасности ООН страны НАТО начали бомбить Белград, заявил президент РФ Владимир Путин. "В нашей новейшей истории мы очень часто слышали со стороны западных лидеров, что система ООН устарела, она не отвечает потребностям сегодняшнего дня. Но начала звучать когда? В период югославского кризиса, когда без всяких санкций Совета безопасности ООН США и их союзники начали бомбить Белград, безжалостно и бесстрашно, даже попали в посольство Китайской Народной Республики в Белграде. Где это международное право? Нет, сказали, нет никакого международного права, оно устарело. Почему? Потому что хотелось действовать без оглядки на это международное право", - сказал президент на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, когда какие-то действия начала предпринимать Россия, это назвали безобразием, заявив, что Россия нарушает международное право и устав ООН. "Но всегда, к сожалению, были попытки подстроить это международное право под себя. Хорошо это или плохо? Это очень плохо", - подчеркнуло президент.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230921/serbiya-1897886206.html

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в мире, россия, белград (город), сша, владимир путин, оон, нато