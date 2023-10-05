https://ria.ru/20231005/avariya-1900831353.html

В КЧР столкнулись три легковушки, есть погибшие

В КЧР столкнулись три легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 05.10.2023

В КЧР столкнулись три легковушки, есть погибшие

Четыре человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей в Карачаево-Черкесии, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:45

2023-10-05T23:45

2023-10-05T23:45

происшествия

лермонтов

авто

черкесск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg

ПЯТИГОРСК, 5 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей в Карачаево-Черкесии, сообщает управление МВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в 20.00 мск в четверг на 60-м километре федеральной трассы Лермонтов – Черкесск. "По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada Granta и Toyota Alphard. В результате ДТП водитель и два пассажира "Гранты", а также водитель Camry от полученных травм скончались на месте происшествия", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что в Toyota Alphard никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

лермонтов

черкесск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лермонтов, авто, черкесск