https://ria.ru/20231005/avariya-1900831353.html
В КЧР столкнулись три легковушки, есть погибшие
В КЧР столкнулись три легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 05.10.2023
В КЧР столкнулись три легковушки, есть погибшие
Четыре человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей в Карачаево-Черкесии, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:45
2023-10-05T23:45
2023-10-05T23:45
происшествия
лермонтов
авто
черкесск
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ПЯТИГОРСК, 5 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей в Карачаево-Черкесии, сообщает управление МВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в 20.00 мск в четверг на 60-м километре федеральной трассы Лермонтов – Черкесск. "По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada Granta и Toyota Alphard. В результате ДТП водитель и два пассажира "Гранты", а также водитель Camry от полученных травм скончались на месте происшествия", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что в Toyota Alphard никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
лермонтов
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происшествия, лермонтов, авто, черкесск
Происшествия, Лермонтов, Авто, Черкесск
В КЧР столкнулись три легковушки, есть погибшие
При столкновении трех легковушек в КЧР погибли четыре человека