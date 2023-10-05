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"Ростех" начал поставку новых артиллерийских орудий "Флокс" - РИА Новости, 05.10.2023
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17:01 05.10.2023 (обновлено: 21:09 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/artilleriya-1900741402.html
"Ростех" начал поставку новых артиллерийских орудий "Флокс"
"Ростех" начал поставку новых артиллерийских орудий "Флокс" - РИА Новости, 05.10.2023
"Ростех" начал поставку новых артиллерийских орудий "Флокс"
"Ростех" начал поставки в войска первой партии новых самоходный артиллерийских установок (САУ) "Флокс" на колесной базе калибра 120 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:01
2023-10-05T21:09
ростех
безопасность
технологии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Ростех" начал поставки в войска первой партии новых самоходный артиллерийских установок (САУ) "Флокс" на колесной базе калибра 120 миллиметров, сообщили в госкорпорации."Ростех" приступил к передаче в войска партии 120-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Флокс". Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию", — пояснили в корпорации.Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, новое орудие — одновременно и пушка, и миномет, так как может без снижения темпа стрелять как снарядами, так и минами. "Флокс" обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа. В сочетании с относительно невысокой ценой все это делает орудие доступным и востребованным в войсках", — добавил Оздоев.Скорострельность позволяет САУ вести огонь в режиме одновременного огневого налета — когда сразу несколько снарядов, последовательно выпущенных на разных углах возвышения, одновременно достигают цели. Перевод орудия из походного положения в боевое занимает менее одной минуты, а нагрузка на шасси при выстреле снижена."Флокс" предназначен для оснащения артиллерийских батарей с целью уничтожения живой силы, вооружения и техники противника в зоне ответственности батальона. Орудие унифицировано по применяемым боеприпасам с орудиями типа "Вена", что дает возможность применять боеприпасы повышенного могущества и повысить дальность стрельбы. САУ имеет бронированные кабину и отсеки для боеприпасов, что обеспечивает на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса.
https://ria.ru/20230911/gaubitsa-1895453576.html
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ростех, безопасность, технологии, вооруженные силы рф
Ростех, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ
"Ростех" начал поставку новых артиллерийских орудий "Флокс"

"Ростех" начал поставку в войска первой партии артиллерийских орудий "Флокс"

CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С40 "Флокс"
Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С40 Флокс - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С40 "Флокс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Ростех" начал поставки в войска первой партии новых самоходный артиллерийских установок (САУ) "Флокс" на колесной базе калибра 120 миллиметров, сообщили в госкорпорации.
"Ростех" приступил к передаче в войска партии 120-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Флокс". Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию", — пояснили в корпорации.
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Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, новое орудие — одновременно и пушка, и миномет, так как может без снижения темпа стрелять как снарядами, так и минами. "Флокс" обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа. В сочетании с относительно невысокой ценой все это делает орудие доступным и востребованным в войсках", — добавил Оздоев.
Скорострельность позволяет САУ вести огонь в режиме одновременного огневого налета — когда сразу несколько снарядов, последовательно выпущенных на разных углах возвышения, одновременно достигают цели. Перевод орудия из походного положения в боевое занимает менее одной минуты, а нагрузка на шасси при выстреле снижена.
"Флокс" предназначен для оснащения артиллерийских батарей с целью уничтожения живой силы, вооружения и техники противника в зоне ответственности батальона. Орудие унифицировано по применяемым боеприпасам с орудиями типа "Вена", что дает возможность применять боеприпасы повышенного могущества и повысить дальность стрельбы. САУ имеет бронированные кабину и отсеки для боеприпасов, что обеспечивает на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса.
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