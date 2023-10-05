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В Приморском крае остались без света более пяти тысяч жителей Артема - РИА Новости, 05.10.2023
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13:00 05.10.2023 (обновлено: 13:18 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/artem-1900662256.html
В Приморском крае остались без света более пяти тысяч жителей Артема
В Приморском крае остались без света более пяти тысяч жителей Артема - РИА Новости, 05.10.2023
В Приморском крае остались без света более пяти тысяч жителей Артема
Более пяти тысяч жителей Артема Приморского края остались без света, энергетики устраняют аварию, сообщает прокуратура региона в своём Тelegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:00
2023-10-05T13:18
происшествия
жкх
приморский край
артем
свет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч жителей Артема Приморского края остались без света, энергетики устраняют аварию, сообщает прокуратура региона в своём Тelegram-канале. По данным надзорного ведомства, авария на линии электропередачи произошла в 17.10 (10.10 мск). "Коммунальная услуга не предоставляется более пяти тысячам жителей. Без электроэнергии находятся 34 многоквартирных дома, 352 частных домовладений. Сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении. Отмечается, что надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии.
https://ria.ru/20230924/shushary-1898381548.html
https://ria.ru/20230921/avariya-1897908258.html
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происшествия, жкх, приморский край, артем, свет, россия
Происшествия, ЖКХ, Приморский край, Артем, свет, Россия
В Приморском крае остались без света более пяти тысяч жителей Артема

Прокуратура: в Приморском крае остались без света более 5 тысяч жителей Артема

© Фото : Администрация Артёма/ВКонтактеПриморский город Артем
Приморский город Артем - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Администрация Артёма/ВКонтакте
Приморский город Артем. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч жителей Артема Приморского края остались без света, энергетики устраняют аварию, сообщает прокуратура региона в своём Тelegram-канале.
По данным надзорного ведомства, авария на линии электропередачи произошла в 17.10 (10.10 мск).
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"Коммунальная услуга не предоставляется более пяти тысячам жителей. Без электроэнергии находятся 34 многоквартирных дома, 352 частных домовладений. Сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии.
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