https://ria.ru/20231005/arkhivy-1900578905.html

Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов

Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов - РИА Новости, 05.10.2023

Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов

Власти Канады изучат архивы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T04:24

2023-10-05T04:24

2023-10-05T04:24

в мире

канада

джастин трюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_c994bb96056d2d0ee358ec3031194fa3.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти Канады изучат архивы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений, заявил премьер страны Джастин Трюдо. По информации телеканала CBC, после завершения работы комиссии имена предполагаемых нацистов в Канаде так и не были раскрыты. Правозащитники и еврейские общественные организации ранее призывали обнародовать эту часть документа, "чтобы канадцы могли больше узнать о позорной истории страны, которая после Второй мировой войны приняла нераскрытое число пособников нацистов", отмечает телеканал. "Высшие государственные должностные лица очень внимательно изучат этот вопрос, в том числе покопаются в архивах", - заявил Трюдо журналистам, его слова приводит телеканал CBC. Ранее экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне недавнего скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.

https://ria.ru/20231005/izvineniya-1900578619.html

https://ria.ru/20231003/kanada-1900171592.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, джастин трюдо