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Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов - РИА Новости, 05.10.2023
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04:24 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/arkhivy-1900578905.html
Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов
Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов - РИА Новости, 05.10.2023
Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов
Власти Канады изучат архивы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T04:24
2023-10-05T04:24
в мире
канада
джастин трюдо
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти Канады изучат архивы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений, заявил премьер страны Джастин Трюдо. По информации телеканала CBC, после завершения работы комиссии имена предполагаемых нацистов в Канаде так и не были раскрыты. Правозащитники и еврейские общественные организации ранее призывали обнародовать эту часть документа, "чтобы канадцы могли больше узнать о позорной истории страны, которая после Второй мировой войны приняла нераскрытое число пособников нацистов", отмечает телеканал. "Высшие государственные должностные лица очень внимательно изучат этот вопрос, в том числе покопаются в архивах", - заявил Трюдо журналистам, его слова приводит телеканал CBC. Ранее экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне недавнего скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
https://ria.ru/20231005/izvineniya-1900578619.html
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в мире, канада, джастин трюдо
В мире, Канада, Джастин Трюдо
Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов

Трюдо: власти Канады изучат архивы комиссии Дешена по делам нацистов

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти Канады изучат архивы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений, заявил премьер страны Джастин Трюдо.
По информации телеканала CBC, после завершения работы комиссии имена предполагаемых нацистов в Канаде так и не были раскрыты. Правозащитники и еврейские общественные организации ранее призывали обнародовать эту часть документа, "чтобы канадцы могли больше узнать о позорной истории страны, которая после Второй мировой войны приняла нераскрытое число пособников нацистов", отмечает телеканал.
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"Высшие государственные должностные лица очень внимательно изучат этот вопрос, в том числе покопаются в архивах", - заявил Трюдо журналистам, его слова приводит телеканал CBC.
Ранее экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне недавнего скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
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