https://ria.ru/20231005/aes-1900667998.html

Путин заявил о создании в Бангладеш отрасли мирного атома

Путин заявил о создании в Бангладеш отрасли мирного атома - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил о создании в Бангладеш отрасли мирного атома

Президент России Владимир Путин заявил, что с созданием АЭС "Руппур" Россия вместе с Бангладеш создает отрасль мирного атома. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:19

2023-10-05T13:19

2023-10-05T13:49

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бангладеш

россия

владимир путин

аэс руппур

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с созданием АЭС "Руппур" Россия вместе с Бангладеш создает отрасль мирного атома. "В рамках сотрудничества по проекту "Руппур" российская сторона готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. В наших вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 80 бангладешских студентов, и в дальнейшем их число, безусловно, будет расти. Мы, по сути, создаём не просто атомную электростанцию – мы создаём в Бангладеш вместе с вами, дорогие друзья, целую атомную отрасль, отрасль мирного атома", - сказал он на церемонии завоза ядерного топлива. Путин отметил, что с прошлого года на площадке АЭС функционирует учебно-тренировочный центр для эксплуатационного бангладешского персонала. "Подготовленные в его стенах специалисты будут заниматься обеспечением основных технологических процессов на станции, и к настоящему моменту такое обучение прошли уже более тысячи бангладешцев. Благодаря полученным ценным профессиональным навыкам и знаниям они могут быть востребованы не только в атомной, но и во многих других промышленных отраслях экономики Бангладеш", - добавил он.

https://ria.ru/20231005/aes-1900658396.html

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в мире, бангладеш, россия, владимир путин, аэс руппур