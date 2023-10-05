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Путин заявил о создании в Бангладеш отрасли мирного атома - РИА Новости, 05.10.2023
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13:19 05.10.2023 (обновлено: 13:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/aes-1900667998.html
Путин заявил о создании в Бангладеш отрасли мирного атома
Путин заявил о создании в Бангладеш отрасли мирного атома - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил о создании в Бангладеш отрасли мирного атома
Президент России Владимир Путин заявил, что с созданием АЭС "Руппур" Россия вместе с Бангладеш создает отрасль мирного атома. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:19
2023-10-05T13:49
в мире
бангладеш
россия
владимир путин
аэс руппур
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с созданием АЭС "Руппур" Россия вместе с Бангладеш создает отрасль мирного атома. "В рамках сотрудничества по проекту "Руппур" российская сторона готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. В наших вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 80 бангладешских студентов, и в дальнейшем их число, безусловно, будет расти. Мы, по сути, создаём не просто атомную электростанцию – мы создаём в Бангладеш вместе с вами, дорогие друзья, целую атомную отрасль, отрасль мирного атома", - сказал он на церемонии завоза ядерного топлива. Путин отметил, что с прошлого года на площадке АЭС функционирует учебно-тренировочный центр для эксплуатационного бангладешского персонала. "Подготовленные в его стенах специалисты будут заниматься обеспечением основных технологических процессов на станции, и к настоящему моменту такое обучение прошли уже более тысячи бангладешцев. Благодаря полученным ценным профессиональным навыкам и знаниям они могут быть востребованы не только в атомной, но и во многих других промышленных отраслях экономики Бангладеш", - добавил он.
https://ria.ru/20231005/aes-1900658396.html
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в мире, бангладеш, россия, владимир путин, аэс руппур
В мире, Бангладеш, Россия, Владимир Путин, АЭС Руппур
Путин заявил о создании в Бангладеш отрасли мирного атома

Путин: проект АЭС "Руппур" позволил Бангладеш создать отрасль мирного атома

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с созданием АЭС "Руппур" Россия вместе с Бангладеш создает отрасль мирного атома.
"В рамках сотрудничества по проекту "Руппур" российская сторона готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. В наших вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 80 бангладешских студентов, и в дальнейшем их число, безусловно, будет расти. Мы, по сути, создаём не просто атомную электростанцию – мы создаём в Бангладеш вместе с вами, дорогие друзья, целую атомную отрасль, отрасль мирного атома", - сказал он на церемонии завоза ядерного топлива.
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Путин отметил, что с прошлого года на площадке АЭС функционирует учебно-тренировочный центр для эксплуатационного бангладешского персонала.
"Подготовленные в его стенах специалисты будут заниматься обеспечением основных технологических процессов на станции, и к настоящему моменту такое обучение прошли уже более тысячи бангладешцев. Благодаря полученным ценным профессиональным навыкам и знаниям они могут быть востребованы не только в атомной, но и во многих других промышленных отраслях экономики Бангладеш", - добавил он.
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