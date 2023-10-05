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Лихачев передал сертификат о доставке первой партии топлива на АЭС "Руппур" - РИА Новости, 05.10.2023
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12:54 05.10.2023 (обновлено: 13:11 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/aes-1900658396.html
Лихачев передал сертификат о доставке первой партии топлива на АЭС "Руппур"
Лихачев передал сертификат о доставке первой партии топлива на АЭС "Руппур" - РИА Новости, 05.10.2023
Лихачев передал сертификат о доставке первой партии топлива на АЭС "Руппур"
"Росатом" вручил премьеру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке первой партии ядерного топлива на АЭС "Руппур". РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:54
2023-10-05T13:11
бангладеш
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. "Росатом" вручил премьеру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке первой партии ядерного топлива на АЭС "Руппур".О передаче документа объявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. В церемонии по видеосвязи также участвовал президент РФ Владимир Путин."Прошу вручить сертификат премьеру Бангладеш", - сказал Лихачев. По его просьбе сертификат вручил первый заместитель гендиректора "Росатома" по атомной энергетике, глава "Атомстройэкспорта" Андрей Петров.Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC). Бангладеш рассчитывает, что АЭС уже в конце 2024 года начнет производить электричество. Согласно договору, Россия будет поставлять ядерное топливо в течение всего срока службы АЭС.
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
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бангладеш, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия
Бангладеш, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Россия
Лихачев передал сертификат о доставке первой партии топлива на АЭС "Руппур"

Лихачев передал сертификат о доставке первой партии топлива на АЭС в Бангладеш

© Фото : РосатомУстановка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Росатом
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. "Росатом" вручил премьеру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке первой партии ядерного топлива на АЭС "Руппур".
О передаче документа объявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. В церемонии по видеосвязи также участвовал президент РФ Владимир Путин.
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям
28 сентября, 01:26
"Прошу вручить сертификат премьеру Бангладеш", - сказал Лихачев. По его просьбе сертификат вручил первый заместитель гендиректора "Росатома" по атомной энергетике, глава "Атомстройэкспорта" Андрей Петров.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC). Бангладеш рассчитывает, что АЭС уже в конце 2024 года начнет производить электричество. Согласно договору, Россия будет поставлять ядерное топливо в течение всего срока службы АЭС.
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БангладешАЭС РуппурГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭкономикаРоссия
 
 
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