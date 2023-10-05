https://ria.ru/20231005/aes-1900658396.html

Лихачев передал сертификат о доставке первой партии топлива на АЭС "Руппур"

Лихачев передал сертификат о доставке первой партии топлива на АЭС "Руппур" - РИА Новости, 05.10.2023

Лихачев передал сертификат о доставке первой партии топлива на АЭС "Руппур"

"Росатом" вручил премьеру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке первой партии ядерного топлива на АЭС "Руппур". РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:54

2023-10-05T12:54

2023-10-05T13:11

бангладеш

аэс руппур

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. "Росатом" вручил премьеру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке первой партии ядерного топлива на АЭС "Руппур".О передаче документа объявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. В церемонии по видеосвязи также участвовал президент РФ Владимир Путин."Прошу вручить сертификат премьеру Бангладеш", - сказал Лихачев. По его просьбе сертификат вручил первый заместитель гендиректора "Росатома" по атомной энергетике, глава "Атомстройэкспорта" Андрей Петров.Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC). Бангладеш рассчитывает, что АЭС уже в конце 2024 года начнет производить электричество. Согласно договору, Россия будет поставлять ядерное топливо в течение всего срока службы АЭС.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

бангладеш

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бангладеш, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия