СМИ сообщили о состоянии лидера немецкой партии АдГ после покушения
PNP: сопредседатель АдГ Крупалла остается в палате интенсивной терапии
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком парламенте Тино Хрупалла
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком парламенте Тино Хрупалла . Архивное фото
БЕРЛИН, 5 окт — РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла все еще находится в отделении интенсивной терапии в больнице, у него нашли след от укола, сделанный, предположительно, напавшими на него неизвестными, сообщает издание Passauer Neue Presse со ссылкой на пресс-секретаря политика.
По словам пресс-секретаря, Крупалла, как и прежде, находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Ингольштадте, политик в сознании. На коже Крупаллы найден след от укола, поэтому врачи обследуют кровь на различные субстанции, а полиция расследует нападение, добавил он.
В среду вечером Крупаллу госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. По данным издания Junge Freiheit, к нападению причастны двое молодых мужчин, которые задержаны силами правопорядка. Ранее пресс-секретарь сообщал агентству DPA, что сопредседатель партии Алиса Вайдель находится под охраной органов по обеспечению безопасности из-за поступающих ей и ее семье угроз, а потому не смогла участвовать в мероприятии, на котором впоследствии выступил Хрупалла.
В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.
В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23 процентов. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по ситуации на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.