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СМИ сообщили о состоянии лидера немецкой партии АдГ после покушения - РИА Новости, 05.10.2023
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10:23 05.10.2023 (обновлено: 17:33 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/adg-1900604210.html
СМИ сообщили о состоянии лидера немецкой партии АдГ после покушения
СМИ сообщили о состоянии лидера немецкой партии АдГ после покушения - РИА Новости, 05.10.2023
СМИ сообщили о состоянии лидера немецкой партии АдГ после покушения
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла все еще находится в отделении интенсивной терапии в больнице, у него нашли РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:23
2023-10-05T17:33
альтернатива для германии (партия)
в мире
тино крупалла
германия
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БЕРЛИН, 5 окт — РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла все еще находится в отделении интенсивной терапии в больнице, у него нашли след от укола, сделанный, предположительно, напавшими на него неизвестными, сообщает издание Passauer Neue Presse со ссылкой на пресс-секретаря политика.По словам пресс-секретаря, Крупалла, как и прежде, находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Ингольштадте, политик в сознании. На коже Крупаллы найден след от укола, поэтому врачи обследуют кровь на различные субстанции, а полиция расследует нападение, добавил он.В среду вечером Крупаллу госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. По данным издания Junge Freiheit, к нападению причастны двое молодых мужчин, которые задержаны силами правопорядка. Ранее пресс-секретарь сообщал агентству DPA, что сопредседатель партии Алиса Вайдель находится под охраной органов по обеспечению безопасности из-за поступающих ей и ее семье угроз, а потому не смогла участвовать в мероприятии, на котором впоследствии выступил Хрупалла.В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23 процентов. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по ситуации на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
https://ria.ru/20231004/ugrozy-1900398343.html
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альтернатива для германии (партия), в мире, тино крупалла, германия
Альтернатива для Германии (партия), В мире, Тино Крупалла, Германия
СМИ сообщили о состоянии лидера немецкой партии АдГ после покушения

PNP: сопредседатель АдГ Крупалла остается в палате интенсивной терапии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком парламенте Тино Хрупалла
Сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) в немецком парламенте Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком парламенте Тино Хрупалла . Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 окт — РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла все еще находится в отделении интенсивной терапии в больнице, у него нашли след от укола, сделанный, предположительно, напавшими на него неизвестными, сообщает издание Passauer Neue Presse со ссылкой на пресс-секретаря политика.
По словам пресс-секретаря, Крупалла, как и прежде, находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Ингольштадте, политик в сознании. На коже Крупаллы найден след от укола, поэтому врачи обследуют кровь на различные субстанции, а полиция расследует нападение, добавил он.
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В среду вечером Крупаллу госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. По данным издания Junge Freiheit, к нападению причастны двое молодых мужчин, которые задержаны силами правопорядка. Ранее пресс-секретарь сообщал агентству DPA, что сопредседатель партии Алиса Вайдель находится под охраной органов по обеспечению безопасности из-за поступающих ей и ее семье угроз, а потому не смогла участвовать в мероприятии, на котором впоследствии выступил Хрупалла.
В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.
В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23 процентов. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по ситуации на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
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