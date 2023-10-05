https://ria.ru/20231005/adg-1900604210.html

СМИ сообщили о состоянии лидера немецкой партии АдГ после покушения

СМИ сообщили о состоянии лидера немецкой партии АдГ после покушения - РИА Новости, 05.10.2023

СМИ сообщили о состоянии лидера немецкой партии АдГ после покушения

Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла все еще находится в отделении интенсивной терапии в больнице, у него нашли РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:23

2023-10-05T10:23

2023-10-05T17:33

альтернатива для германии (партия)

в мире

тино крупалла

германия

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БЕРЛИН, 5 окт — РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла все еще находится в отделении интенсивной терапии в больнице, у него нашли след от укола, сделанный, предположительно, напавшими на него неизвестными, сообщает издание Passauer Neue Presse со ссылкой на пресс-секретаря политика.По словам пресс-секретаря, Крупалла, как и прежде, находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Ингольштадте, политик в сознании. На коже Крупаллы найден след от укола, поэтому врачи обследуют кровь на различные субстанции, а полиция расследует нападение, добавил он.В среду вечером Крупаллу госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. По данным издания Junge Freiheit, к нападению причастны двое молодых мужчин, которые задержаны силами правопорядка. Ранее пресс-секретарь сообщал агентству DPA, что сопредседатель партии Алиса Вайдель находится под охраной органов по обеспечению безопасности из-за поступающих ей и ее семье угроз, а потому не смогла участвовать в мероприятии, на котором впоследствии выступил Хрупалла.В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23 процентов. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по ситуации на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.

https://ria.ru/20231004/ugrozy-1900398343.html

https://ria.ru/20230930/germaniya-1899556135.html

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

альтернатива для германии (партия), в мире, тино крупалла, германия