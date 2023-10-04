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Умер актер из "Тихого Дона" Сергей Зубенко

Умер актер из "Тихого Дона" Сергей Зубенко - РИА Новости, 04.10.2023

Умер актер из "Тихого Дона" Сергей Зубенко

Режиссер, актер театра и кино Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" Омский ТЮЗ. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T01:09

2023-10-04T01:09

2023-10-04T10:33

культура

россия

омск

сергей урсуляк

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Режиссер, актер театра и кино Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" Омский ТЮЗ.Артист ушел из жизни 2 октября после тяжелой и продолжительной болезни.Зубенко родился в 1962 году, в 1985-м окончил Иркутское театральное училище, затем работал на сценах Иркутского, Волгоградского, Красноярского, Челябинского ТЮЗов. С 2014 года актер служил в Омском театре юных зрителей.Фильмография актера насчитывает несколько работ, включая многосерийный фильм Сергея Урсуляка "Тихий дон" (2015) по одноименному роману Михаила Шолохова и сериал "Ненастье".

https://ria.ru/20231001/artist-1899771086.html

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россия, омск, сергей урсуляк