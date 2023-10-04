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Умер актер из "Тихого Дона" Сергей Зубенко - РИА Новости, 04.10.2023
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Культура
 
01:09 04.10.2023 (обновлено: 10:33 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/zubenko-1900310396.html
Умер актер из "Тихого Дона" Сергей Зубенко
Умер актер из "Тихого Дона" Сергей Зубенко - РИА Новости, 04.10.2023
Умер актер из "Тихого Дона" Сергей Зубенко
Режиссер, актер театра и кино Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" Омский ТЮЗ. РИА Новости, 04.10.2023
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культура
россия
омск
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Режиссер, актер театра и кино Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" Омский ТЮЗ.Артист ушел из жизни 2 октября после тяжелой и продолжительной болезни.Зубенко родился в 1962 году, в 1985-м окончил Иркутское театральное училище, затем работал на сценах Иркутского, Волгоградского, Красноярского, Челябинского ТЮЗов. С 2014 года актер служил в Омском театре юных зрителей.Фильмография актера насчитывает несколько работ, включая многосерийный фильм Сергея Урсуляка "Тихий дон" (2015) по одноименному роману Михаила Шолохова и сериал "Ненастье".
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россия, омск, сергей урсуляк
Культура, Россия, Омск, Сергей Урсуляк
Умер актер из "Тихого Дона" Сергей Зубенко

Актер из "Тихого Дона" Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни

© Фото : ТЮЗ | Омск/TelegramАктер и режиссер Сергей Зубенко
Актер и режиссер Сергей Зубенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : ТЮЗ | Омск/Telegram
Актер и режиссер Сергей Зубенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Режиссер, актер театра и кино Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" Омский ТЮЗ.
Артист ушел из жизни 2 октября после тяжелой и продолжительной болезни.
Зубенко родился в 1962 году, в 1985-м окончил Иркутское театральное училище, затем работал на сценах Иркутского, Волгоградского, Красноярского, Челябинского ТЮЗов. С 2014 года актер служил в Омском театре юных зрителей.
Фильмография актера насчитывает несколько работ, включая многосерийный фильм Сергея Урсуляка "Тихий дон" (2015) по одноименному роману Михаила Шолохова и сериал "Ненастье".
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