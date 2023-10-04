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"Прекрати тупить". Когда девушка может звать на свидание первой

"Прекрати тупить". Когда девушка может звать на свидание первой - РИА Новости, 04.10.2023

"Прекрати тупить". Когда девушка может звать на свидание первой

Ситуация: вы познакомились в приложении, переписываетесь, возможно, даже созваниваетесь. Следующий этап — встреча. Когда нужно назначать первое свидание — спустя пару часов, дней или недель после знакомства? Кто должен придумать место встречи: парень или девушка? И что делать, если человек не пришел на свидание?

2023-10-04T14:00

2023-10-04T14:00

2023-10-04T14:37

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"Прекрати тупить". Когда девушка может звать на свидание первой Ситуация: вы познакомились в приложении, переписываетесь, возможно, даже созваниваетесь. Следующий этап — встреча. Когда нужно назначать первое свидание — спустя пару часов, дней или недель после знакомства? Кто должен придумать место встречи: парень или девушка? И что делать, если человек не пришел на свидание? audio/mpeg

"Прекрати тупить". Когда девушка может звать на свидание первой Ситуация: вы познакомились в приложении, переписываетесь, возможно, даже созваниваетесь. Следующий этап — встреча. Когда нужно назначать первое свидание — спустя пару часов, дней или недель после знакомства? Кто должен придумать место встречи: парень или девушка? И что делать, если человек не пришел на свидание? audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, эксперт по отношениям Денис Шальнов.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Олег Чижов, Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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